Les sélectionnés et quotas suisses pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Ce lundi 17 janvier, de nouveaux quotas pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, du 4 au 20 février, non nominatifs pour le moment, ont été validés par la Fédération internationale de ski (FIS) et la Fédération internationale de bobsleigh et skeleton (IBSF). Ils doivent désormais être attribués par le Comité National Olympique suisse (Swiss Olympic).

Il viennent s'ajouter à une liste de 35 athlètes déjà sélectionnés par Swiss Olympic lors des annonces du 28 septembre 2021 et du 13 janvier 2022. La prochaine sélection sera annoncée le 18 janvier, et la délégation complète le 24 janvier.

En attendant, Olympics.com vous présente la première partie de la délégation de Suisse, ainsi que les quotas obtenus en bobsleigh, skeleton et dans toutes les disciplines du ski.

À PyeongChang 2018, la délégation suisse était composée de 171 athlètes dans 14 sports, qui ont ramené 15 médailles olympiques : cinq en or, six en argent et quatre en bronze.

Bobsleigh

Bob à 2

Femmes

2 quotas

Hommes

2 quotas

Bob à 4 hommes

2 quotas

Combiné nordique

1 quota (seuls les hommes disputent le combiné nordique)

Curling

Femmes

Melanie Barbezat

Esther Neuenschwander

Alina Pätz

Silvana Tirinzoni

Carole Howald (athlète remplaçante)

Hommes

Peter de Cruz

Sven Michel

Benoît Schwarz

Valentin Tanner

Double mixte

Jenny Perret

Martin Rios

Hockey sur glace

Femmes

23 hockeyeuses : Andrea Brändli, Saskia Maurer, Caroline Spies ; Nicole Bullo, Lara Christen, Sarah Forster, Sinja Leemann, Alina Marti, Shannon Sigrist, Nicole Vallario, Stefanie Wetli ; Rahel Enzler, Lena Marie Lutz, Keely Moy, Alina Müller, Kaleigh Quennec, Evelina Raselli, Lisa Rüedi, Dominique Rüegg, Noemi Ryhner, Phoebe Staenz, Lara Stalder, Laura Zimmermann.

Hommes

L'équipe hommes de hockey sur glace est qualifiée pour Beijing 2022.

Luge

Femmes

Natalie Maag

Saut à ski

Hommes

5 quotas

Skeleton

Hommes

1 quota

Ski acrobatique

Bosses

Hommes

1 quota

Saut

Femmes

1 quota

Hommes

3 quotas

Ski cross

Femmes

4 quotas

Hommes

4 quotas

Halfpipe

Hommes

2 quotas

Slopestyle et Big air

Femmes

3 quotas

Hommes

4 quotas

Ski alpin

Femmes

11 quotas

Hommes

11 quotas

Ski de fond

Femmes

6 quotas

Hommes

8 quotas

Snowboard

Slalom géant parallèle

Femmes

4 quotas

Hommes

3 quotas

Snowboard cross

Femmes

4 quotas

Hommes

1 quota

Halfpipe

Femmes

3 quotas

Hommes

3 quotas

Slopestyle et Big air

Femmes

1 quota

Hommes