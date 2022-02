Qui peut battre Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en danse libre à Beijing 2022 ?

Ils y sont presque. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron touchent au but.

Après leur prestation flamboyante en danse rythmique, samedi 12 février, avec un record du monde à la clé, les deux danseurs sur glace français se sont approchés de leur but ultime : remporter la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Ils comptent aujourd’hui près de 2 points d’avance (1,98 points exactement) sur leurs plus proches concurrents, les danseurs du ROC Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov, champions du monde et d’Europe en titre, et 3,7 points sur les Américains Madison Hubbell/Zachary Donohue, qui occupent actuellement la troisième place.

Cette différence entre les premiers et les deuxièmes est plus importante qu’il y a quatre ans à PyeongChang 2018, puisque les Français comptaient 1,74 points de retard sur les Canadiens Tessa Virtue/Scott Moir après la danse rythmique où la robe de Gabriella s’était quelque peu décousue, coûtant de précieux points aux favoris tricolores.

Puis, ils avaient battu Virtue/Moir dans le programme libre, mais cela n’avait pas suffi pour rattraper le retard cumulé et ils avaient dû se contenter de la médaille d’argent. Depuis, les Français ont fait de la médaille d’or leur objectif numéro un, même si Cizeron a légèrement tempéré après la danse rythmique de samedi : « Nous voulons juste profiter du moment. Notre but est de ramener la médaille d’or, mais par-dessus tout, nous voulons prendre du plaisir sur la glace. »

Un objectif à leur portée

Et cet objectif est largement à leur portée si l’on en croit leur saison en Grand Prix. Si Sinitsina/Katsalapov et Papadakis/Cizeron ont remporté leurs deux Grands Prix chacun, ce sont les Français qui sortent vainqueurs de ce duel à distance en termes de points.

En effet, en trois grandes compétitions internationales (Grands Prix et Europe 2022), les danseurs du ROC n’ont jamais obtenu mieux que 130,07 en danse libre, aux Europe 2022, un score inférieur à celui des Français – de plus de 2 points – lors de leurs deux Grands Prix cette saison.

Sinitsina/Katsalapov cette saison dans les grandes compétitions internationales

NHK Trophy : cumulé 215,44 (danse rythmique 86,33, danse libre 129,11)

: cumulé 215,44 (danse rythmique 86,33, danse libre 129,11) Rostelecom Cup : cumulé 211,72 (danse rythmique 86,81, danse libre 124,91)

: cumulé 211,72 (danse rythmique 86,81, danse libre 124,91) Championnats d’Europe 2022 : cumulé 217,96 (danse rythmique 87,89, danse libre 130,07)

Papadakis/Cizeron cette saison dans les grandes compétitions internationales

Gran Premio Turin : cumulé 220,06 (danse rythmique 87,45, danse libre 132,61)

: cumulé 220,06 (danse rythmique 87,45, danse libre 132,61) Internationaux de France : cumulé 221,25 (danse rythmique 89,08, danse libre 132,17)

En revanche, les deux couples ne se sont pas encore affrontés en confrontation directe cette saison puisque la finale du Grand Prix, où ils sont qualifiés, a été annulée tandis que Papadakis/Cizeron ont décidé de faire l’impasse sur les Championnats d’Europe en janvier 2022 pour se mettre dans leur bulle avant les Jeux Olympiques.

La dernière rencontre entre les Français et les patineurs du ROC remonte d’ailleurs aux Championnats du monde 2020 étant donné que les pensionnaires de l'Ice Academy de Montréal n’ont disputé aucune compétition pendant l’année COVID avec de revenir en octobre dernier.

Sinitsina/Katsalapov étaient sortis vainqueurs, avec… 0,14 points d’avance au score cumulé. Les Français avaient été mieux notés en danse rythmique (88,78 contre 88,73 pour les Russes), mais moins bien en danse libre (131,50 contre 131,69 pour leurs adversaires). L’écart était donc bien plus infime qu’à Beijing 2022.

Et derrière les favoris ?

La course à la médaille d’or ne se résume toutefois pas à un simple duel entre les deux couples les plus titrés des dernières années. Les Américains Madison Hubbell/Zachary Donohue aimeraient bien aussi s’inviter dans la danse. Ils ont pris 87,13 points dans le programme court de samedi et ont eux aussi remporté un Grand Prix cette saison (Skate America) avant de finir deuxièmes derrière Papadakis/Cizeron à Grenoble.

Mais ils ont surtout déjà battu Sinitsina/Katsalapov aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 ! Dans l’épreuve par équipes lors de la première semaine des Jeux, ils étaient alignés sur la danse rythmique et ont fini devant les danseurs du ROC qui ont ensuite à nouveau été battus par des Américains, Madison Chock/Evan Bates, actuels quatrièmes de l’épreuve individuelle, en danse libre. Cela prouve bien que Sinitsina/Katsalapov ne sont pas imbattables.

Trois autres couples se trouvent en embuscade également, au moins pour une place sur le podium – tant ce sera dur d’aller chercher l’or. Alexandra Stepanova/Ivan Bukin (ROC), Piper Gilles/Paul Poirier (CAN) et Charlène Guignard/Marco Fabbri (ITA) se tiennent eux aussi dans un mouchoir de poche, avec 84,09, 83,52 et 82,68 points respectivement en danse rythmique.

La danse libre commence à 9h15 avec le premier groupe. Le dernier groupe, avec les grands favoris pour l’or, débute son échauffement à 11h48. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron présentent leur programme libre pour conclure la compétition à partir de 12h28.

