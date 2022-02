Quentin Fillon Maillet désigné porte-drapeau de la France pour la cérémonie de clôture des JO 2022

Une récompense de prestige pour un parcours olympique hors du commun.

Quentin Fillon Maillet a été désigné porte-drapeau français pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Beijing 2022 qui se déroulera dimanche 20 février à 20h (heure de Beijing).

Il succède à la patineuse Gabriella Papadakis, qui avait eu cet honneur à Pyeongchang 2018.

Le Jurassien aura éclaboussé les Jeux de son talent. Il a remporté cinq médailles dont deux en or (l’individuel et la poursuite) et trois en argent (en sprint, relais mixte et relais hommes).

Le Français a manqué d’un rien le Grand Chelem de six médailles (4e de la mass start ce vendredi), mais son parcours à Beijing 2022 aura été extraordinaire. Il est d'ailleurs devenu le 11e athlète à conquérir 5 médailles dans une même édition olympique des Jeux d’hiver !

