Alerte médaille : Impérial, Fillon Maillet remporte l’or en poursuite, sa quatrième médaille à Beijing 2022

Exceptionnel.

Quentin Fillon Maillet a réalisé une course parfaite pour s’imposer lors de la poursuite hommes des Jeux Olympiques de Beijing 2022, ce dimanche 13 février.

Avec un sans faute au tir, il remporte sa deuxième médaille d’or des JO avec 29,6 s d’avance sur le Norvégien Tarjei Boe, en argent.

« Double champion olympique ! », a-t-il lâché à la caméra, les bras reposant sur ses bâtons, épuisé d'une course éreintante dans des conditions compliquées, où la neige tombait parfois à l'horizontale.

Un 20/20 au tir qui prend encore plus de valeur.

Grâce aux deux autres médailles remportées en République populaire de Chine (argent lors du relais mixte et du sprint), Fillon Maillet devient le premier athlète français à remporter quatre médailles lors d’une même édition des Jeux d’hiver.

L’athlète du ROC Eduard Latypov remporte le bronze avec 35,3 secondes de retard. L'Italien Lukas Hofer, seul biathlète à réaliser un sans faute avec QFM, a terminé 4e.

Johannes Thingnes Boe, le grand frère de Tarjei, a quant à lui terminé à la cinquième position (+51,1 s) avec cinq fautes au tir, après avoir mené pendant la première moitié de course.

« Quentin fait une saison exceptionnelle », a déclaré Johannes Boe, triple vainqueur du gros globe de cristal. « Je suis très impressionné. C'est un athlète fantastique, mais surtout une très belle personne et un très bon ami. »

Lors du sprint disputé samedi 12 février, dont le résultat détermine les positions de départ de la poursuite, Johannes Thingnes Boe avait remporté l’or devant Quentin Fillon Maillet (+25,5 s) et Tarjei Boe (+38,9 s). Seuls les 60 premiers biathlètes du sprint étaient qualifiés pour la poursuite. Contrairement à la poursuite et l’individuel, le premier biathlète à franchir la ligne d’arrivée est déclaré vainqueur.

Le film de la poursuite hommes de Beijing 2022

À 0,9 km, le premier intermédiaire des 12,5 km que composent cette poursuite hommes, Quentin Fillon Maillet avait 31,6 s de retard, tandis que Tarjei Boe et Maxim Tsvetkov avaient perdu quelques secondes, avec un peu moins de 55 s sur le leader, Johannes Thingnes Boe.

Boe et Fillon Maillet, le vainqueur des quatre dernières poursuites de la Coupe du monde, ne manquaient aucune cible au premier tir, couché, tandis que Tarjei Boe (NOR) commettait une faute et perdait deux positions, notamment au profit d’Eduard Latypov (ROC) et Sebastian Samuelsson (SWE).

Le premier événement de cette course a été les deux fautes de Johannes Boe sur les deux premières balles de son deuxième tir couché. Fillon Maillet, voyant son adversaire norvégien tourner dans l’anneau de pénalité, n’a pas tremblé en faisant un sans-faute, mais Boe ressortait toujours en tête avec 12,7 s d’avance sur le leader du classement général.

En plus d’être imperturbable au tir, il allait falloir être impérial sur les skis pour rattraper le biathlète de 28 ans, à moins d’une défaillance du triple vainqueur du gros globe de cristal.

Boe gagnait de nouveau quelques secondes, affichant 19,9 s d’avance sur Fillon Maillet peu après la mi-course (6,5 km). Derrière, l’athlète du ROC Eduard Latypov, fort d’un 10/10 au tir était en troisième position (+36,6 s), juste devant le deuxième frère Boe, Tarjei (+1 min).

Mais le troisième tir, debout, allait tout changer. Johannes Boe commettait trois fautes, lui qui enregistrait 86% de réussite debout lors de la saison 2021/22. Fillon Maillet restait impassible et poursuivait sa prestation parfaite au tir (15/15), tout comme Latypov qui le suivait de près (+10 s). L’Italien Lukas Hofer pointait en troisième position (+37 s), et les deux frères Boe en 4e et 5e position, à moins d’une minute du Français.

Latypov se rapprochait peu à peu de Fillon Maillet, réduisant l’écart à moins de 6 s.

Fillon Maillet impressionnait une nouvelle fois au quatrième et dernier tir, malgré la présence de Latypov à sa gauche, et réalisait un nouveau 5/5 au tir, quand Latypov réalisait 1 faute et prenait plus de temps pour tirer.

Fillon Maillet repartait avec 41,1 s d’avance sur l’athlète du ROC, suivi de près par Tarjei Boe et Lukas Hofer.

Tarjei Boe, auteur d’une seule faute ce dimanche, réalisait une superbe fin de course pour reprendre Latypov et remporter la médaille d’argent, un jour après sa première médaille olympique, le bronze en sprint, à 33 ans.