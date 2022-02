Quentin Fillon Maillet écrit l'histoire française aux Jeux Olympiques - Moment de la journée aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 - 13 février

Tous les jours, un florilège de moments historiques a lieu aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, mais nous vous sélectionnons le meilleur à la fin des épreuves, quand Pékin ferme ses portes. Aujourd’hui, Quentin Fillon Maillet a accompli ce qu'aucun Français n'avait réussi avant lui : gagner quatre médailles lors d'une même édition de Jeux d'hiver.

Quentin Fillon Maillet réussissait déjà une époustouflante saison en Coupe du monde (1er du classement général, grand favori pour conquérir le gros globe de cristal). Il est en train de vivre des Jeux Olympiques de Beijing 2022 tout simplement historiques.

Avec son triomphe ce dimanche dans l'épreuve de la poursuite, le biathlète de 29 ans s'installe dans le panthéon du sport olympique français.

Retour en chiffres sur une performance étourdissante

2

En s'imposant sur la poursuite ce dimanche, le Jurassien décroche sa deuxième médaille d'or en biathlon aux Jeux Olympiques. Au niveau national, il est désormais le plus titré, derrière Martin Fourcade (5 médailles d'or).

4

Sur les pistes du Centre national de biathlon de Zhangjiakou, le Jurassien est devenu l’athlète français qui a remporté le plus de médailles sur une même édition des Jeux d’hiver.

Il compte désormais 4 breloques à Beijing 2022 : l'or en individuel et en poursuite, l'argent en sprint et en relais. Il dépasse donc Martin Fourcade ou encore Jean-Claude Killy, resté à trois médaille sur une même édition olympique.

5... voire 6 ?

Avec ses quatre breloques, le natif de Champagnole est à une médaille du record national, Jeux Olympiques d'été et d'hiver confondus, détenu par Roger Ducret (5 médailles en escrime à Paris 1924) et Julien Brulé (5 en tir à l’arc à Anvers 1920). Des records qui datent donc de près d’un siècle !

À noter que depuis 1924, ils sont plus de 100 (tous sports confondus, JO été ou hiver) à avoir glané 4 médailles ou plus dans une même édition des Jeux. Mais aucun n'était français.

Quentin Fillon Maillet peut tout à fait égaler voire battre ce record. Le biathlète du Jura va encore participer à deux épreuves à Beijing 2022 : le relais hommes et la mass start. Et même s'il a avoué que la fatigue commençait à peser, le Français pourra compter sur sa dynamique exceptionnelle pour continuer de briller.

S'il monte sur le podium d'une des deux prochaines courses, il pourrait devenir le premier athlète à remporter 5 médailles au JO d’hiver. Cet exploit peut également être réalisé par Marte Olsbu Roeiseland. La Norvégienne est en effet insatiable depuis le début des Jeux Olympiques avec trois médailles d'or et une de bronze.

7

En termes de total de médailles sur l'ensemble des Jeux Olympiques d'hiver, Martin Fourcade conserve le record national en la matière avec 7 breloques : l'argent en mass start à Vancouver 2020 ; l'or en individuel et poursuite, l'argent en mass start à Sotchi 2014 ; l'or en poursuite, mass start et relais mixte à Pyeongchang 2018).

Quentin Fillon Maillet ne pourra pas égaler ce record à Beijing 2022 (peut-être à Milano Cortina 2026), mais il revient en revanche à égalité à la deuxième place avec Marie Dorin-Habert (en bronze sur le sprint et en argent sur le relais à Vancouver 2010, en bronze en relais femmes et or en relais mixte à Pyeongchang 2018).

