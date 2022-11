Quentin Fillon Maillet avant la Coupe du monde de biathlon : « Profiter de cette supériorité mentale pour continuer de gagner »

Le Stade Nordique des Tuffes est vide en ce matin d’automne. Il est 8h25 et le premier véhicule à se garer est celui de Quentin Fillon Maillet. Il sort son matériel, se change et se dirige sur la piste de biathlon, profitant du calme jurassien pour débuter sa session. Depuis plus de cinq mois, le double champion olympique de biathlon s’entraîne discrètement, mais durement. Il débarque au centre Jason Lamy-Chappuis, nom donné en l’honneur du champion français de combiné nordique, avant tout le monde pour démarrer une intense séance de vitesse.

Des sprints à répétition entrecoupés de tirs avec un rythme cardiaque maximum sont au programme. Ça va carburer. Une centaines de balles seront tirées, toutes scrutées et débattues avec son entraîneur personnel, Nicolas Chouard.

« Il faut ce petit truc en plus pour aller la chercher, cette Coupe du monde », explique Quentin Fillon Maillet lors d’une interview exclusive sur son lieu d’entraînement. Ce petit truc ? Le travail acharné, et un peu de créativité.

Cela faisait trois ans qu’il terminait troisième du général, toujours devancé par Johannes Thingnes Boe ou encore Martin Fourcade. Mais il n’avait jamais perdu espoir. « En même temps, c’est d’autant plus dur d’aller chercher le titre si on finit 10e », tempérait-il.

La saison dernière, les choses ont changé : cinq médailles olympiques dont deux en or, avec le gros globe de la Coupe du monde et les petits globes du sprint et de la poursuite.

Après cet hiver fructueux, c'est reparti.