Quentin Fillon Maillet : « Ce sont des Jeux de rêves »

« Je n’ai pas de mots pour décrire ce qu’il se passe. Je n’imaginais pas cela, même dans mes rêves les plus fous », déclarait Quentin Fillon Maillet au micro d'Eurosport, après son deuxième sacre olympique en l'espace de cinq jours.

Le biathlète Français vient en effet de s'imposer en poursuite 12,5 km hommes à Beijing 2022, ce dimanche 13 février, à l'issue d'une course splendide et d'un 20/20 au tir, dans des conditions dantesques.

« Les conditions étaient hyper difficiles et je suis tellement fier d’avoir réussi le 20 sur 20 dans ces conditions, et de faire douter mes adversaires. »

Avec cette victoire, le Jurassien fait exploser son compteur de médailles. Désormais, Quentin Fillon Maillet détient deux médailles d'or olympiques en individuel et en poursuite et deux médailles d'argent en relais mixte et en sprint. C'est aussi quatre médailles en quatre courses et ce sur la même édition olympique ! Du jamais vu pour le biathlon français, même pour le quintuple champion olympique Martin Fourcade.

« Quatre médailles en quatre course c’est bien au-delà de mes espérances. Je suis tellement fier d’être double champion olympique aujourd’hui, ce sont des Jeux de rêve. »

Et ce n'est pas fini, puisqu'il reste encore deux épreuves pour le désormais quadruple médaillé olympique : le relais hommes et la mass start.

La bataille avec Johannes Thingnes Boe

« Je voulais faire douter Johannes [Boe] et je ne sais pas si c’est à cause de moi, mais il a douté à un moment. »

On savait que la bataille ferait rage entre le Français Quentin Fillon Maillet et le Norvégien Johannes Thingnes Boe.

Depuis le débuts des Jeux de Beijing 2022, les deux biathlètes sont au coude-à-coude. Quand Boe débutait sa quinzaine olympique par l'or en relais mixte, QFM prenait lui l'argent. Puis l'athlète tricolore a remporté l'or en individuel quand le Norvégien s'emparait du bronze alors que Boe ne soit sacré champion olympique de sprint juste devant Quentin.

Mais après la poursuite, l'avantage est clairement pour le Français qui a désormais une médaille olympique de plus que son rival à Beijing 2022. Car si Quentin Fillon Maillet a gagné l'or, Johannes Thingnes Boe a terminé sa course en dehors du podium, à la 5e place.

« Quentin fait une saison exceptionnelle. Faire 20/20 dans ces conditions, remporter une deuxième médaille d’or... Je suis très impressionné. C’est un athlète fantastique, mais surtout une très belle personne et un très bon ami », a déclaré J.T. Boe au micro de France TV.

Impressionner l'un des plus grands biathlètes de tous les temps n'est pas donné à tout le monde, sauf peut-être à celui qui est en train d'écrire l'histoire de ces Jeux Olympiques de Beijing 2022.

« J’écris mon histoire, celle du biathlon et celle de la France, c’est incroyable », exprimait QFM, comme pour se convaincre lui-même que c'était effectivement le cas.

Une nouvelle médaille en ligne de mire en relais hommes

Le rêve de Quentin Fillon Maillet pourrait se transformer en exploit absolu d'ici la fin des Jeux Olympiques de Beijing 2022.

La prochaine course dans le planning du Jurassien est le relais 4 x 7,5 km hommes, une épreuve dans laquelle l'équipe de France fait figure de favorite, avec la Norvège et le ROC.

« Je vais essayer de me reposer avant la course de mardi mais c'est sûr qu'il y a de belles choses à aller chercher en relais et je compte bien me bagarrer fort jusqu’à la fin des Jeux. »

Après le relais hommes, il y aura également la mass start, samedi 18 février. Une épreuve dans laquelle Quentin Fillon Maillet pointe à la deuxième place du classement de Coupe du monde après sa 8e place à Antholz-Anterselva et sa deuxième place à Annecy.

« Même si je commence à sentir la fatigue, je ne lâcherai rien. »

