Les qualifications olympiques de skateboard street commencent ! Ce qu'il faut surveiller lors du premier événement à Rome

Le skateboard a fait ses débuts olympiques à Tokyo 2020 et est de retour à Paris 2024 !

La compétition de street de Tokyo 2020 a offert le podium olympique le plus jeune de l'histoire, avec une moyenne d'âge de 14 ans pour la compétition féminine. Chez les hommes, des frissons, des chutes et beaucoup de talent ont marqué la compétition, les meilleurs skateurs de la planète ayant illuminé la scène olympique.

Dorénavant, alors que le premier événement qualificatif pour Paris 2024 est sur le point de débuter le 26 juin, découvrez tout ce que vous devez savoir sur ce sport dans notre guide pratique du skateboard street.

Athlètes : Les skateurs à suivre lors des qualifications olympiques à Rome

Les qualifications du skateboard street à Rome réunissent tous les médaillés olympiques, aussi bien chez les femmes que chez les hommes.

Du côté masculin, les grands favoris seront le numéro 1 mondial américain Nyjah Huston et le champion olympique japonais Horigome Yuto.

Huston est devenu une légende de son sport, décrochant six médailles d'or au Championnat du monde et 12 titres aux X-Games d'été dans sa carrière. Cependant, concernant la compétition olympique, le Californien peut avoir le sentiment de ne pas avoir achevé le travail. Lors de la finale de street de Tokyo 2020, Huston a terminé à une inhabituelle septième place. Mais à 27 ans, il a encore toutes ses chances de se montrer à son meilleur niveau lors des Jeux de Paris, qui débuteront dans deux ans.

La Japonais Horigome a été la révélation de Tokyo. Devant un public acquis à sa cause, le jeune homme de 22 ans a obtenu un incroyable score de 37,18 sur 40, remportant ainsi la toute première médaille d'or olympique de son sport.

D'autres noms seront à surveiller, comme le vice-champion olympique brésilien Kevin Hoefler, le médaillé de bronze américain Jagger Eaton ou encore le Japonais Shirai Sora. Hoefler est actuellement classé numéro 4 mondial, Eaton numéro 8 et Shirai numéro 3, juste derrière Huston et Horigome.

Côté Français, Vincent Milou et Aurélien Giraud, respectivement 4e et 6e à Tokyo 2020, pourront également viser les places d'honneur.

Les skateuses brésiliennes et japonaises seront les favorites de la compétition féminine. Dans l'actuel classement mondial, Pamela Rosa pointe en première position juste devant sa compatriote et médaillée d'argent olympique Rayssa Leal. Cette dernière n'avait que 13 ans lorsqu'elle a brillé à Tokyo en s'adjugeant la médaille d'argent, alors que Rosa, âgée de 22 ans, a terminé dixième au Japon.

Elles devront être au top de leur forme pour relever le défi proposé par l'équipe féminine du Japon de skateboard, composé de la championne olympique Nishiya Momiji, de la médaillée de bronze Nakayama Funa et de la numéro 3 mondiale Nishimura Aori.

Nishiya a interloqué le monde au Japon en remportant l'or olympique à seulement 13 ans, elle qui a également remporté une médaille d'argent aux Championnats du monde un an plus tôt à Rome.

Juste après son sacre à Tokyo, la championne olympique s'est immédiatement tournée vers les Jeux de Paris, déclarant : « Je veux être celle qui est célèbre et que tout le monde connait sur la planète. Je veux également m'imposer à Paris 2024 ».

Désormais, elle a la possibilité de commencer son voyage vers Paris lors du premier événement qualificatif à Rome.

Comment le skateboard street sera jugé à Paris 2024

Des changements importants ont été apportés au système de notation du skateboard street pour Paris 2024. Ils entreront tous en vigueur lors des qualifications olympiques de Rome.

Chaque concurrent réalisera toujours deux runs de 45 secondes chacun, une phase qui sera suivie par celle des figures. Cependant, alors qu'à Tokyo 2020 les figures et les runs individuels étaient notés de 0 à 10, et que les quatre meilleurs scores étaient combinés pour fixer le score total compris de 0 à 40 - que les scores aient été obtenus dans la phase de runs ou de figures -, les choses seront différentes à Paris.

Pour les qualifications et la compétition des Jeux de Paris 2024, les runs et les figures seront tous notés de 0 à 100, un run et deux figures comptant pour obtenir le score final compris entre 0 et 300.

Le changement est entré en vigueur afin d'assurer une plus grande égalité entre les valeurs des phases de runs et de figures.

À LIRE : Comment fonctionne le système de notation du skateboard street à Paris 2024

Le format de compétition du skateboard street

Comme indiqué précédemment, les skateurs présents à Rome devront effectuer deux runs de 45 secondes, suivies d'une phase de figures.

Les cinq athlètes les mieux classés au classement olympique mondial de skateboard et les médaillés des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 n'auront pas besoin de passer par les qualifications ouvertes et seront directement envoyés dans la phase suivante de la compétition.

Tous les skateurs classés de la sixième à la trentième place et qui ne sont pas des médaillés olympiques devront passer par la qualification ouverte.

Les 32 meilleurs athlètes de chaque sexe lors des qualifications ouvertes se hisseront en quarts de finale, le meilleur de leurs deux runs comptant pour leur score final. En quarts de finale, les 16 meilleurs skateurs de chaque sexe prendront la direction des demi-finales, là encore le meilleur de leurs deux runs comptant pour leur score.

Les demi-finales adopteront le nouveau format de notation olympique, chaque skateur devant effectuer deux runs et cinq figures. Le meilleur run et les deux meilleures figures seront pris en compte pour le score final, les huit meilleurs athlètes de chaque sexe accédant aux finales.

En finale, le podium sera encore une fois déterminé par le nouveau format de notation olympique, chaque athlète recevant une note comprise entre 0 et 300, calculée sur la base du score de son meilleur run et de ses deux plus belles figures.

Les meilleures figures à connaître en skateboard

Rotation

À Paris 2024, soyez attentifs aux rotations, une figure dans laquelle les skateurs font littéralement tourner leurs corps ainsi que leur planche à différents degrés. S'il est plutôt courant de voir des rotations de 180 et 360 degrés, les tous meilleurs tenteront de faire une rotation à 540 degrés en compétition.

Hand-plant

Pour un skateur, un hand-plant consiste à inverser sa position de manière à se tenir en équilibre sur une main sur le coping (jonction entre la courbe et le plateau d'un module de skatepark), avec la planche de skate toujours collé aux pieds.

Grind

Il existe une grand variété de grinds en skateboard, une figure où l'athlète utilise différentes parties de la planche pour glisser sur des rails ou sur le bord d'autres obstacles. Les parties de la planche que les skateurs utilisent pour réaliser des grinds comprennent les trucks, l'avant du pont, l'arrière du pont, un truck, deux trucks, ainsi que bien d'autres variations pour effectuer des figures spectaculaires.

Foot-plant

Souvent nommé 'no comply', le foot-plant permet aux skateurs de réaliser une figure similaire au hand-plant, mais cette fois en utilisant le pied.

Grab

Les grabs (ou saisies) consistent à attraper la planche avec les mains en l'air, devant ou derrière les jambes.

Alley-oop

Considéré comme l'une des figures les plus célèbres du skateboard, l'alley-oop est comparable à une rotation à la différence près qu'il implique un décrochage en l'air au sommet.