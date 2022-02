Programme de Perrine Laffont à Beijing 2022 : 6 février, finale de ski de bosses femmes

La championne olympique en titre bosses Perrine Laffont a parfaitement négocié son entrée dans la compétition olympique de ski de bosses femmes, le 3 février lors de la première manche de qualification. Avec une note de 81,11 points, elle a pris la deuxième place des qualifications et s'est assurée une place directe en finale le 6 février 2022. Découvrez son programme.

La bataille devrait être palpitante lors de cette finale, tant la densité et le niveau des skieuses de bosses à augmenter entre PyeongChang et Pékin. Si Perrine Laffont dominait sa discipline sans grande concurrence par le passé, ce n'est plus le cas aujourd'hui avec des athlètes comme l'Australienne Jakara Anthony, qui a d'ailleurs pris la tête des qualifications du 3 février, ou encore la Japonaise Kawamura Anri, 5e des qualifications et grande habituée des podium en Coupe du monde cette saison.

LIRE AUSSI - Perrine Laffont se hisse en finale du ski de bosses, avec Jakara et Kawamura

Programme de Perrine Laffont - 6 février

19h30 : Bosses - femmes, finale

