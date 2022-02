Programme de Perrine Laffont à Beijing 2022 : 3 février, qualifications de ski de bosses femmes

Le 3 février, la championne olympique en titre bosses Perrine Laffont entrera en compétition pour les qualifications de ski de bosses femmes des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Découvrez son programme.

Avec deux Jeux Olympiques au compteur et une médaille d'or à seulement 23 ans, Perrine Laffont fait figure de favorite pour remporter le titre à Pékin. Également détentrice du gros globe de cristal et du titre de championne du monde, l'Ariégeoise tentera de disputer sa troisième finale olympique et de remporter un deuxième titre olympique consécutif, ce qui n'a jamais été réalisé chez les femmes.

LIRE AUSSI - 5 choses à savoir sur Perrine Laffont

Programme de Perrine Laffont - 3 février

18:00-18:45 : Bosses - femmes, qualification 1

Voir le calendrier complet en ski acrobatique

Où regarder les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

De la cérémonie d'ouverture jusqu'aux compétitions olympiques, découvrez où regarder les Jeux Olympiques d'hiver dans votre région via les Partenaires diffuseurs olympiques officiels.