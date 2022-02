Programme de Mikaël Kingsbury à Beijing 2022 : 5 février, finale de ski de bosses hommes

Après une première manche de qualification le 3 février, durant laquelle le champion olympique en titre de ski de bosses, Mikaël Kingsbury, a réalisé la meilleure performance avec un run noté 81,15 points, seule note au dessus des 80 points. Le "Roi des bosses" s'est qualifié directement pour la grande finale des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Découvrez son programme.

Le Canadien sera une fois de plus l'un des favoris à l'or olympique dans l'épreuve de ski de bosses hommes. Déjà sacré champion olympique à PyeongChang 2018 et vice-champion olympique à Sotchi 2014, il espère ajouter une nouvelle médaille à sa collection plus qu'impressionnante pour un athlète de 29 ans. Mais il devra se méfier des skieurs en forme du moment, à l'image du Japonais Horishima Ikuma, toujours favori malgré sa 16e place lors de la première manche de qualification ou encore du suédois Walter Wallberg. Le Français Benjamin Cavet, troisième des qualifications et vice-champion du monde 2021 sera aussi un adversaire de taille pour le Canadien.

Programme de Mikaël Kingsbury - 5 février

19h30 : Bosses - hommes, finale 1

20h05 : Bosses - hommes, finale 2

20h40 : Bosses - hommes, finale 3

