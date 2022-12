Coupe du monde 2022 : Qualifiés, affiches et programme TV des huitièmes de finale du Mondial 

Coupe du monde 2022 : Tous les résultats, scores et classements de groupes en live

Coupe du monde 2022 : Équipes qualifiés en huitièmes de finale et scénarios de qualification pour la dernière journée de phase de poules

Coupe du monde 2022 | Meilleurs buteurs : la course pour le Soulier d’or

Coupe du monde : Le Maroc se qualifie pour les huitièmes et jouera l'Espagne

Le tableau complet des 8es de finale!!! 😍 🔮 On attend vos pronos 😉💬 pic.twitter.com/eT535hDn5y

LIRE AUSSI - Tous les résultats et classements de la Coupe du monde 2022

Calendrier, équipes engagées et programme TV : découvrez tout ce qu'il faut savoir pour suivre les huitièmes de finale du Mondial 2022 au Qatar.

Désormais, les 16 nations encore présentes au Qatar n'ont plus le droit à l'erreur. Pour espérer soulever le trophée de la Coupe du monde le 18 décembre prochain au Lusail Stadium, elles doivent remporter tous leurs matchs. Et cela commence dès ce samedi 3 décembre avec le début des huitièmes de finale.

La phase de poules s'est achevée ce vendredi 2 décembre avec les victoires du Cameroun sur le Brésil (1-0) et de la Suisse face à la Serbie (3-2). Avec ces rencontres, ce sont 13 jours de compétition rythmés par des surprises, des matchs à rebondissements et de nombreux buts qui prennent fin pour laisser place à un nouveau tournoi : la phase à élimination directe.

Quand la Coupe du monde 2022 a commencé le 20 novembre, 32 équipes étaient en lice. Ce samedi 3 décembre, il n'en reste plus que 16 dans la course au titre mondial.

Plus de

You May Like