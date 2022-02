Programme de Quentin Fillon Maillet aux JO 2022 : 15 février, relais 4 x 7,5 km, biathlon

Le mardi 15 février, Quentin Fillon Maillet sera en lice sur le relais 4 x 7,5 km du biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Découvrez son programme.

À PyeongChang 2018, Fillon Maillet n'avait remporté aucune médaille sur les trois épreuves auxquelles il avait participé. Cette année, le Jurassien est monté sur le podium à chaque épreuve qu'il a disputée. Il compte donc déjà deux médailles d'or, au 20 km individuel et en poursuite, et deux médailles d'argent, au sprint et dans le relais mixte.

Le leader de la Coupe du monde va tenter le 5/5 avec ses compatriotes français Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude dans le relais 4 x 7,5 km, ce mardi 15 février. Fillon Maillet a été sacré champion du monde de l'épreuve en 2020.

Programme d’Émilien Jacquelin - 15 février

17h00 : relais 4 x 7,5 km hommes

Site : Centre national de biathlon de Zhangjiakou

