Programme d’Émilien Jacquelin à Beijing 2022 : 8 février, 20 km individuel, biathlon

Le 8 février, le triple champion du monde de biathlon Émilien Jacquelin entrera en compétition dans le 20 km individuel du biathlon des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Découvrez son programme.

Depuis les Jeux de PyeongChang 2018, où il avait terminé 77e de l’épreuve individuelle, beaucoup de choses ont changé pour Jacquelin. Il a en effet remporté deux médailles d’or aux Championnats du monde 2020, en poursuite et en relais, ainsi que deux médailles de bronze, dans la mass start et dans le relais mixte.

Aux Mondiaux 2021, il a conservé son titre dans la poursuite et a décroché le bronze au sprint. Au terme de la saison 2019-20, il a aussi gagné son premier petit globe de cristal, en poursuite.

Il a aussi décroché sa toute première médaille olympique, ici même à Pékin, dans le relais mixte avec ses coéquipiers français Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Quentin Fillon Maillet. « On a cru en nous, donné notre maximum, et commencer les Jeux Olympiques sur un médaille d’argent va faire du bien à toute la délégation », avait-il déclaré au micro de France TV, samedi. Il est prévu qu'il participe aux quatre épreuves individuelles hommes des JO de Pékin.

Programme d’Émilien Jacquelin - 8 février

16:30 : 20 km individuel hommes

Site : Centre national de biathlon de Zhangjiakou

