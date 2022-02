Programme d'Alexis Pinturault à Beijing 2022 : 8 février, super-G

Le superstar du ski alpin français, Alexis Pinturault, fera son entrée aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, dès le 8 février, durant l'épreuve de super-G hommes. Médaillé de bronze de la discipline, lors des Championnats du monde de ski alpin 2021, à Cortina d'Ampezzo, en Italie, le skieur alpin espère briller à Pékin et ajouter une nouvelle médaille olympique à sa collection qui en compte déjà trois : deux bronze en slalom géant (Sotchi 2014 et PyeongChang 2018) et l'argent en combiné en République de Corée.

Avec cette première échéance du super-G à Beijing 2022, Alexis Pinturault souhaite « prendre du plaisir » avant de prendre le départ du combiné alpin (10 février) et du slalom géant (13 février).

Programme d'Alexis Pinturault - 8 février

11h00 : Super-G, hommes

