Tout savoir sur les célébrations de la Journée olympique en France

La Journée Olympique, c’est quoi ?

Chaque année, le 23 juin est un jour de célébration dans le monde du sport et de l'Olympisme. À cette date, on célèbre l'anniversaire de la naissance du Mouvement olympique moderne qui a été fondé le 23 juin 1894 à Paris à l'initiative du Baron Pierre de Coubertin.

La Journée olympique a officiellement vu le jour quand elle a été adoptée au cours de la 42e Session du CIO et a eu lieu pour la première fois en 1948.

Avec le slogan « Bouger, apprendre, découvrir - Ensemble pour un monde meilleur », la Journée olympique cherche à promouvoir la pratique du sport et défendre les valeurs de l’olympisme.

Où et quand se déroule la Journée Olympique en France ?

La Journée Olympique sera composée de plusieurs temps-forts en France en 2022. Le 23 juin, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) met les Français au défi de parcourir la distance de 2 024 m. Course à pied, vélo ou autre, qu’importe la manière, l’objectif sera de bouger à un peu plus de deux ans des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Au niveau des classes olympiques ou des territoires labellisés Terres de Jeux, de nombreuses activités vont également se dérouler. Un relais sera notamment organisé avec 600 élèves à travers l'île de France entre Puteaux et l'INSEP.

En 2022, la Journée olympique a pour devise « Ensemble pour un monde meilleur » et sera placée sous le symbole de la paix. Des actions seront aussi menées dans ce cadre.

En France, la Journée olympique s’étirera jusqu’au dimanche 26 juin. C’est à cette date qu’une grande journée de fête est prévue au Stade de France, un des sites olympiques de Paris 2024. De nombreuses animation en accès libre y seront organisées de 11h à 19h.

Le parvis de l’enceinte dionysienne sera aménagé pour permettre au public de découvrir et d’essayer de nombreux sports olympiques comme l'aviron, le basketball 3x3, l'escrime, la lutte, le taekwondo, le judo, le hockey sur gazon, et beaucoup d'autres.

Quels athlètes français vont participer à la Journée olympique ?

Au Stade de France, les olympiens iront à la rencontre du public français. Certains des athlètes qui ont briller lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, seront présents pour vous faire découvrir leurs disciplines.

Ça sera notamment le cas des médaillés Cécilia Berder (argent en sabre par équipes femmes), Romain Cannone (or en épée hommes), Anne-Cécile Ciofani (argent en rugby femmes) ou Diandra Tchatchouang (bronze en basketball femmes).

D’autres grands noms du sport français seront présents comme le nageur Camille Lacourt, le poloïste Mehdi Marzouki ou encore Soufyane Mehiaoui, membre de l’Equipe de France de basket fauteuil.