Coupe du monde 2022 : Présentation de France - Danemark, un classique du Mondial qui peut rapprocher les Bleus des huitièmes de finale

Avant de gagner un trophée, la France a toujours croisé le Danemark

Leur première confrontation remonte aux Jeux Olympiques de Londres 1908. Cette rencontre a marqué le football français, en étant aujourd’hui encore la plus lourde défaite de l’histoire des Bleus (17-1).

Cependant, en phase finale d’Euro et de Coupe du monde, le bilan penche en faveur des Tricolores avec trois succès, un nul et deux défaites. Et ces matchs ont toujours eu un rôle de révélateur.

Les revers à l’Euro 1992 (2-1) et à la Coupe du monde 2002 (2-0) ont été synonymes d’élimination au premier tour.

Mais au contraire, la France a gagné l’Euro 1984, la Coupe du monde 1998, l’Euro 2000 et la Coupe du monde 2018 après un match de poule qui n’a pas été perdu face au Danemark.

En 1984, les Bleus réussissaient leur entrée en lice dans leur Euro avec un succès rendu possible par une réalisation de Michel Platini (1-0). Quatorze ans plus tard, les Français ont dominé les Scandinaves grâce à Youri Djorkaeff et Emmanuel Petit (2-1) avant de décrocher leur première étoile.

Ils ont enchaîné avec un Euro victorieux, lançant leur campagne avec un large succès sur le Danemark (3-0). Laurent Blanc, Thierry Henry et Sylvain Wiltord avaient été les buteurs. Depuis ce match, la France n’a plus trouvé le chemin des filets en phase finale d’une grande compétition internationale face aux Danois.

En 2018, dans un match sans enjeu de la troisième journée de phase de poules, les deux équipes s’étaient neutralisées (0-0). C’était le seul match sans but du Mondial organisé en Russie, mais ce détail est passé au second plan quand les hommes de Didier Deschamps ont fini par remporter la compétition.

Cet historique prouve que la France joue bien plus qu’un classique match de poule face au Danemark, ce samedi 26 novembre.

Un succès pourrait confirmer la montée en puissance d’une équipe de France qui cherche à finir le Coupe du monde 2022 comme la précédente : en soulevant le trophée.

LIRE AUSSI - Tous les résultats de la Coupe du monde 2022 au Qatar