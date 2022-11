Coupe du monde 2022 | Angleterre - Sénégal : Présentation, effectifs et comment regarder en live le huitième de finale avec Kalidou Koulibaly et Harry Kane

Vingt ans après, le Sénégal est de retour en huitièmes de finale de la Coupe du monde

Les Lions de la Teranga vont affronter l'Angleterre ce dimanche 4 décembre. Ils ont réussi à sortir de la poule A grâce à une victoire sur l'Équateur lors de la troisième journée (2-1). C'était déjà un match décisif car la victoire était impérative après la défaite inaugurale face aux Pays-Bas (0-2) et un succès aux airs de relance contre l'hôte quatarien (3-1).

Les hommes d'Aliou Cissé ont été à la hauteur de l'événement, dominant la Tri grâce à des réalisations d'Ismaïla Sarr sur pénalty et de Kalidou Koulibaly. Le défenseur central a assumé son rôle de capitaine en marquant son premier but avec l'équipe nationale au meilleur des moments. Son but a assommé les Équatoriens qui venaient d'égaliser et mené les siens à la deuxième place du groupe A.

C'est désormais un véritable choc qui attend les Sénégalais : ils affrontent l'Angleterre, un des favoris de la compétition en huitième de finale. Face aux individualités des Three Lions comme Harry Kane, Phil Foden ou Marcus Rashford, le Sénégal va se présenter avec un collectif soudé qui n'a peur de rien.

En trois participations, c'est la deuxième qu'ils rejoignent la phase à élimination directe. Et sans Sadio Mané, leur star.

Le joueur du Bayern Munich, deuxième du dernier Ballon d'or, s'est blessé lors de son dernier match avant le Mondial. Si évoluer sans un joueur de sa trempe fait une grande différence, son absence a été compensée par l'incroyable état d'esprit des Sénégalais.

« On a vraiment envie de mourir sur le terrain pour cette équipe. C'est un amour inexplicable », disait Cheikhou Kouyaté à Olympics.com avant le début du mondial au sujet de la relation unique entre les joueurs et leur équipe nationale.

