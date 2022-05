Une pré-sélection de 12 Françaises pour préparer la Coupe du monde de basketball 3x3

La préparation de la Coupe du monde de basketball 3x3 commencera le 12 juin pour l'équipe de France femmes. Yann Julien et Karim Souchu ont convoqué 12 joueuses pour un stage qui aura lieu à Voiron pendant cinq jours. Ce regroupement est prévu juste avant le rendez-vous planétaire qui se déroulera à Anvers du 21 au 26 juin.

Dans la sélection dévoilée par la FFBB ce mercredi 18 mai, on retrouve notamment Marie-Ève Paget et Laëtitia Guapo qui avaient participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Elles sont toutes les deux présentes dans le top 10 du classement mondial. Ana-Maria Filip et Mamignan Touré, les deux autres demi-finalistes françaises du premier tournoi de basketball 3x3 femmes de l'histoire des JO, n'ont pas été retenues. La première est blessée et la deuxième a fait ses débuts avec la sélection à cinq durant l'automne.

Dans cette présélection, on retrouve sept joueuses de Ligue féminine de basket 5x5 (LFB) dont trois actuellement engagées dans les play-offs : Clarince Djaldi-Tabdi avec Villeneuve d'Ascq, Marie-Ève Paget sous les couleurs de Basket Landes et Laëtitia Guapo qui représente Bourges. Cette dernière a remporté une compétition continentale avec le Tango cette saison : l'Eurocoupe.

L'équipe de France de basketball 3x3 femmes va tenter de monter sur un troisième podium mondial consécutif. Les Bleues ont terminé à la troisième place en 2018 et en 2019.

Elles ne sont jamais sorties du top 10 depuis la première édition du rendez-vous planétaire en 2012. Lors de l'édition inaugurale, les Tricolores avaient même atteint la finale où elles avaient été battues par les États-Unis.

L'été dernier à Tokyo, les Françaises ont pris la quatrième place du premier tournoi de basketball 3x3 femmes de l'histoire des Jeux Olympiques. Les coéquipières de Laëtitia Guapo avaient été battues en demi-finales par les Américaines, futures championnes olympiques.

Elles les retrouveront à la Coupe du monde 2022 dès la phase de poules. Le Brésil, la Nouvelle Zélande et l'Autriche sont les autres équipes du groupe B.

La présélection française pour préparer la Coupe du monde de basketball 3x3

Romane Bernies

Noémie Brochant

Clarince Djaldi-Tabdi

Myriam Djekoundade

Camille Droguet

Laëtitia Guapo

Hortense Limouzin

Victoria Majekodunmi

Marie Mané

Anna Ngo Ndjock

Marie-Ève Paget

Maud Stervinou

Le calendrier de l'équipe de France à la Coupe du monde de basketball 3x3