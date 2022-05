Pourquoi Ons Jabeur est l’une des favorites à Roland-Garros

En 2022, la carrière d’Ons Jabeur a connu un coup d’accélérateur qui lui permet de postuler au rang de favorite à Roland-Garros.

Du 22 mai au 5 juin, la Tunisienne de 27 ans va disputer son quatrième tournoi du Grand Chelem parisien, où elle a atteint les huitièmes de finale lors des deux éditions précédentes.

« Je dois être présente en deuxième semaine », affirme Jabeur sur le site du tournoi, avant de poursuivre. « Je dois faire mieux que mes précédents résultats en Grand Chelem. »

Son meilleur parcours en majeur était un quart de finale à Wimbledon, sur gazon, en 2021. Mais cette année, la native de Ksar Hellal, peut aller encore plus loin.

Olympics.com vous explique pourquoi.

Un bilan sans appel : 17 victoires en 20 matchs sur terre battue en 2022

Depuis que la saison sur terre battue a commencé pour Ons Jabeur, début avril, son bilan est très encourageant : 17 victoires en 20 matchs.

Après le WTA 1000 de Miami, sur dur, elle s’est envolée pour Charleston, toujours aux États-Unis, pour disputer un premier tournoi sur terre battue, où elle a accédé à la finale. Elle ne s’est inclinée que contre la Suissesse Belinda Bencic, championne olympique à Tokyo 2020, sur le score de 1-6, 7-5, 4-6.

« Je me suis dit de ne pas pleurer, mais c’est dur », déclarait alors Jabeur. « On perd des finales, mais j’espère que [la victoire] va vite arriver. »

Elle enchaînait ensuite sur un quart de finale à Stuttgart, perdu contre la numéro 2 mondiale Paula Badosa (6-7, 6-1, 3-6) avant d’arriver sur la terre battue madrilène, fin avril.

Dès les huitièmes de finale, la Tunisienne prenait sa revanche contre Bencic, remportant son duel 6-2, 3-6, 6-2, avant de se hisser en finale contre l’Américaine Jessica Pegula, 11e mondiale.

Après un premier set remporté 7-5, elle concédait le deuxième 0-6 mais remportait le dernier 6-2 pour devenir la première joueuse arabe à remporter un WTA 1000.

La semaine suivante, elle disputait le WTA 1000 de Rome et retrouvait la numéro 4 mondiale Maria Sakkari en quarts. À quelques points de s’incliner (1-6, 2-5), elle trouvait un second souffle pour revenir et remporter le troisième set 6-1, faisant preuve de ressources mentales incroyables.

Elle ne s’est inclinée qu’en finale contre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, qui remportait quant à elle sont 28e match consécutif en 2022.

Ons Jabeur : un nouveau statut

La Tunisienne arrive donc avec une dose de confiance optimale. En début d’année, elle pointait à la 10e place mondiale alors qu’elle occupe aujourd’hui le 6e rang. C'est le meilleur classement de sa carrière. Mais ce qui illustre encore plus sa progression est sa place à la Race, qui ne prend en compte que les résultats de l’année en cours. Avant la saison sur terre, elle figurait à la 25e place. Aujourd’hui, elle est deuxième, juste derrière Swiatek.

Un statut qui pourrait bien changer la donne face à des adversaires mieux classés qu’elle.

« Peut-être que les autres joueuses se diront “oh m..., je joue contre Ons”. J’aimerais qu’elles se disent ça », confiait-elle.

En tous les cas, elle pourra compter sur sa confiance personnelle.

« [Ce bon début de saison] renforce ma confiance et mes objectifs. Il m’aide à être plus dure avec moi-même. »

« Honnêtement, je ne pensais pas arriver avec le statut de favorite, mais c’est sûr que ça m’apporte une bonne pression. J’espère être prête pour ça. »

Après sa victoire en juniors à Roland-Garros 2011, pourra-t-elle devenir la première joueuse arabe à remporter un Grand Chelem ?

Premiers éléments de réponse dès dimanche 22 mai.