Biathlon : Julia Simon troisième derrière Elvira Oeberg et Lisa Vittozzi à Annecy - Le Grand Bornand | Compte-rendu et Résultats

« Je me suis complètement écrasée. J’étais prise par cette excitation, par cette émotion. Aujourd’hui, Elvira m’a écrasé mais ça sera partie remise. J’ai pris énormément de plaisir, j’avais de très très bonnes jambes. Je suis encore super contente de mes tirs couchés. Ça fait du bien à la tête de faire une course comme ça à la maison. J’ai pris beaucoup de plaisir », a réagi Julia Simon au micro de La Chaîne L'Équipe.

En Savoie, elle n'a été devancée que par Elvira Oeberg et Lisa Vittozzi . La Suédoise s'est imposée en 29 min 42 s 4 avec 20,4 s d'avance sur l'Italienne et 46,9 s sur la Française. La native d'Albertville a réussi une superbe remontée. Elle était partie en 15e place et a profité de son rythme sur les skis pour intégrer le top 3 provisoire avant même le troisième kilomètre. Sa réussite au tir couché, un exercice dans lequel elle affiche 100% de réussite cette saison, l'a aussi bien aidée.

Elle a pris la troisième place de la poursuite femmes d'Annecy - Le Grand Bornand ce samedi 17 décembre. C'était déjà dans cette discipline qu'elle avait été victorieuse à Kontiolahti et Hochfilzen. Elle a conforté sa place en tête du classement général et de la spécialité grâce à ce résultat acquis lors de l'étape française de la Coupe du monde.

Le résumé de la poursuite femmes de la Coupe du monde de biathlon à Annecy - Le Grand Bornand

Après le sprint de vendredi, les écarts étaient faibles sur la ligne de départ de la poursuite femmes d’Annecy - Le Grand Bornand. Et ils n’ont pas augmenté avant le premier tir couché.

Un groupe de six biathlètes sort en tête après avoir réussi un 5/5 au premier passage sur le pas de tir : Elvira Oeberg, Lisa Vittozzi, Anna Magnusson, Linn Persson, Sophie Chauveau et Julia Simon.

La Suédoise, la biathlète en tête du classement général de la Coupe du monde et l’Italienne ont l’ascendant sur les skis. Elles commencent leur ultime tir couché avec quelques secondes d’avance sur les autres filles du groupe de tête.

Julia Simon et Elvira Oeberg continuent leur sans-faute et s’échappent. Ingrid Landmark Tandrevold les suit huit secondes plus loin alors que Sophie Chauveau continue de régaler un public savoyard acquis à sa cause. La jeune Française est quatrième à la mi-course.

Julia Simon déclenche son premier tir debout très rapidement et commet une faute. Son détour par l’anneau de pénalité l’a fait reculer au deuxième rang. Elvira Oeberg continue son sans-faute et occupe seule la tête de la course avec 15 s d’avance.

Ingrid Landmark Tandrevold reste en embuscade à la troisième place 20 secondes plus loin. Avec sa première faute du jour, Sarah Chauveau recule au sixième rang derrière le duo italien Vittozzi-Wierer.

Julia Simon entame la dernière série de tirs avec seulement six secondes de retard sur Elvira Oeberg. Offensive, elle commet deux fautes et voit son invincibilité en poursuite s’arrêter. Elle pointe à 44 s de la Suédoise après son passage sur l’anneau de pénalité. Lisa Vittozzi s’est intercalée à la deuxième place.

L’ordre du trio de tête ne change plus. Elvira Oeberg profite du premier 20/20 de sa carrière pour remporter la poursuite femmes d’Annecy - Le Grand Bornand. Elle s’impose avec 20,4 s d’avance sur l’Italienne et 46,9 s sur la Française. Ingrid Landmark Tandrevold et Dorothea Wierer terminent à plus d’une minute et complètent le top 5.