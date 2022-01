À une semaine des Jeux : Découvrez comment Pékin se prépare à accueillir les Jeux Olympiques d'hiver 

Alors que le monde attend avec impatience le début des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, voici comment la ville de Pékin soigne les derniers détails avant la cérémonie d'ouverture qui est prévue le 4 février 2022 au Nid d'oiseau.

Si vous avez l'habitude de suivre les Jeux Olympiques, vous avez certainement déjà remarqué un compte à rebours similaire à celui présent à Pékin. Il décompte les jours, les heures, les minutes et même les secondes avant le moment où la flamme olympique sera allumée pendant la cérémonie d'ouverture.

Un compte à rebours avant les JO d'hiver de Beijing 2022 dans la ville de Pékin Photo de IOC

Bing Dwen Dwen, la mascotte de Beijing 2022 est présente à la gare ferroviaire de Taizicheng. Bing Dwen Dwen porte une « coquille » de glace sur tout le corps, qui ressemble à une combinaison d’astronaute : un hommage à l’adoption des nouvelles technologies pour un avenir aux possibilités infinies.

Les mascottes Bing Dwen Dwen et Shuey Rhon Rhon Photo de 2022 Getty Images

La Tour olympique de Pékin s'illumine la nuit. Cette tour, la troisième plus haute construction de la ville, est réputée pour la vue qu'elle offre sur le village olympique et la Cité Interdite.

La Tour olympique de Pékin Photo de 2022 Getty Images

Les automobilistes qui empruntent l'autoroute urbaine de Pékin ne peuvent pas oublier que les Jeux Olympiques d'hiver sont imminents. Ils sont accueillis par une immense affiche à l'effigie de Beijing 2022.

Beijing 2022 s'affiche en grand à Pékin Photo de IOC

Les logos olympiques et paralympiques de Beijing 2022, dessinés par l'artiste Lin Cunzhen, proposent un mélange d'éléments traditionnels et modernes de la culture chinoise ainsi que des symboles qui représentent la passion et la vitalité des sports d'hiver.

Les logos de Beijing 2022 ont fleuri en ville Photo de IOC

Même la Place Tian'anmen, le cœur de la capitale de la République populaire de Chine, est décorée pour célébrer les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

La place Tian'anmen Photo de IOC

Voir le Nid d'oiseau de nuit est impressionnant. Le Stade national va accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture de Beijing 2022 comme en 2008 pour les Jeux Olympiques d'été.

Une vue de nuit sur le Nid d'oiseau Photo de 2022 Getty Images

Cette infrastructure impressionnante qui s'illumine quand la nuit tombe sur Pékin est le Big air de Shougang, un site olympique unique en son genre.

Le Big air de Shougang Photo de 2019 Getty Images

Fuxing est un train à grande vitesse sans conducteur qui connectera les zones de Zhangjiakou, Yanqing et Pékin où se dérouleront les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Fuxing est considéré comme l'un des trains chinois les plus innovants et peut atteindre une vitesse de 350 km/h.

Un train à grande vitesse qui reliera les trois zones où se trouvent les sites olympiques Photo de 2022 Getty Images

Les bus du service de transport des Jeux Olympiques d'hiver sont décorés avec les logos de Beijing 2022.

Un bus de transport Photo de Tasos Katopodis

L'architecture du village olympique, le lieu où les athlètes vont établir domicile pendant les semaines à venir, est tout simplement remarquable.

L'architecture du village olympique Photo de Comité International Olympique (CIO) / WONG, Emmanuel (photographe COJO Beijing 22) - 2021

Le village olympique a officiellement ouvert ses portes aux athlètes le 27 janvier. Voici le style des chambres où les athlètes vont résider.