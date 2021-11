Peter de Cruz : « Grimper sur la deuxième ou la première marche du podium »

L’âge de bronze, ça suffit.

Il est temps d’entrer dans une nouvelle ère. Pour Peter de Cruz, le skip de l’équipe de curling de Suisse, c'est le nouvel objectif. Quatre fois troisième aux Championnats du monde (2014, 2017, 2019, 2021), deux fois aux Championnats d’Europe (2016, 2017), une fois aux Jeux Olympiques, lors de la dernière édition en 2018.

Décidément, la troisième place lui colle à la peau.

De Cruz arrivera-t-il un jour à se défaire de ce costume, notamment aux Europe qui se jouent à Lillehammer, en Norvège, du 20 au 27 novembre ou bien aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, du 4 au 20 février, pour lesquels De Cruz et son équipe de Suisse se sont récemment qualifiés ? C’est ce qu’Olympics.com lui a demandé dans un entretien exclusif dans lequel il évoque également la concurrence et les forces de son équipe pour franchir le cap tant redouté des demi-finales.

Toujours présents

En tout cas, le skip (comprenez « capitaine ») de 31 ans estime que ces troisièmes places restent tout de même de beaux petits exploits. « Avec le recul, c'est quand même cool de pouvoir dire qu'à chaque fois qu'on est allé aux Championnats du monde, on a fait une médaille », rappelle-t-il. « Presque à chaque fois qu’on a été dans une situation vraiment de dernière chance, on a réussi à sortir une perf. Je pense que c’est ça qui fait aussi notre force dans ces fameuses petites finales. »

En effet, depuis l’édition 2014 incluse – 11 ans après la dernière médaille (en argent) de la Suisse aux Championnats du monde – l’équipe de Peter de Cruz a disputé quatre Mondiaux pour quatre médailles de bronze grâce à des victoires dans les petites finales, où ils n’ont jamais échoué. Dans les autres éditions mondiales sans De Cruz, la Suisse n’a jamais fait mieux que septième.

Le problème, en revanche, c’est que la Suisse de Cruz n’arrive pratiquement plus à passer le cap des demi-finales. « Sur le moment, c’est un peu frustrant. Et les deux dernières [médailles mondiales, en 2019 et 2021] ont un goût un peu amer parce qu’on a échoué en demi-finale, mais vraiment pour très peu de choses. »

Un adversaire grandiose

« Le désavantage qu’on a, c'est que nous sommes arrivés exactement au moment où la Suède a leur meilleur joueur de tous les temps qui gagne absolument tout », souligne de Cruz, évoquant le skip suédois Niklas Edin, quintuple champion du monde, septuple champion d’Europe et médaillé d’argent et de bronze aux Jeux Olympiques. « D'ici quelques années, j'imagine qu'on va l'appeler "le meilleur joueur de tous les temps". »

« Je dirais que s’il n'était pas là, il y a beaucoup de résultats qui auraient été différents. Malheureusement, il nous a recalé pas mal de fois en demi-finales », ajoute De Cruz, se souvenant très bien que la Suède s’est en effet mise en travers de son chemin maintes fois. Elle a éliminé les Helvètes à quatre reprises en sept demi-finales de championnats majeurs (Mondiaux, Europe, JO). Et trois fois avec l’immense Edin.

« Dans les moments importants, dans les matchs vraiment clés, c'est un animal. Il arrive à se transformer, à faire sa meilleure performance. C'est très difficile parce que malgré nos progrès, à chaque fois arrêter en demi-finale, c'est vraiment dur. On n'a pas le droit à l'erreur », regrette-t-il.

Des personnalités complémentaires

Mais alors comment faire pencher la balance en leur faveur et arrêter de se faire refouler aux portes de la finale ? « On s'est préparé énormément ces deux dernières saisons pour cette qualification olympique. Je dirais qu’on est l'équipe au monde qui a le plus travaillé », prévient De Cruz. « J'espère qu'on peut arriver avec quelque chose d'un peu différent aux Jeux, avec peut-être une surprise pour essayer de les déstabiliser un peu, et essayer de faire quelque chose différemment. »

Pour ce faire, l’équipe suisse peut compter sur la complémentarité de la personnalité de ses quatre membres. « Valentin [Tanner], c’est l'artiste de la nuit », analyse De Cruz. « Il vit dans le présent et il ne regarde pas trop ce qu'il a devant lui. Ça permet à l'équipe de se concentrer sur ce qu'elle doit faire sur le moment. »

« Sven [Michel], c'est le mec qui joue pour l'équipe plus que pour lui-même. Il est très, très important parce qu'il nous apporte pas mal de tranquillité. Il arrive toujours à simplifier les choses dans les moments complexes. Benoît [Schwarz], lui, c'est le génie de l'équipe. Il a une capacité, dans les moments vraiment importants, de complètement oublier l'enjeu et de juste jouer. »

Et Peter de Cruz alors ? « Je suis un peu l'organisateur, le capitaine. Je prends pas mal de responsabilités au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation. Je vais plus essayer d'aider les autres que de m'aider moi-même des fois. »

Entourés des meilleurs pour atteindre les sommets

Pour mettre toutes les chances de leur côté, les quatre curleurs bénéficieront également de l’aide d’un renfort de taille en la personne de Håvard Vad Petersson. En tant que joueur sous la bannière de la Norvège, le désormais entraîneur fut médaillé d’argent à Vancouver 2010, champion du monde 2014 et double champion d’Europe. « Il vient avec nous dans les grandes compétitions parce qu'il a pas mal d'expérience », explique De Cruz. « Son rôle, c'est de nous aider à grimper sur la deuxième ou la première marche du podium. »

Ils ont aussi embauché un préparateur mental qui réalise un travail individuel sur chaque curleur. Il les aide « dans la gestion des émotions, la gestion de l'énergie, la visualisation. » Avec tous ces atouts dans leur manche, les Suisses peuvent désormais aborder les prochaines échéances dans la plus grande sérénité.

Surtout qu’ils reviennent de trois semaines passées dans les provinces d’Ontario et d’Alberta, au Canada, pour disputer deux Grands Chelems. S’ils ont à nouveau chuté en demi-finales, face aux Écossais de Bruce Mouat cette fois, ils ont toutefois décroché une victoire sur… la Suède d’Edin en quarts de finale. De bon augure pour les Jeux ?