Perrine Laffont : « La concurrence de Jakara Anthony et Kawamura Anri ajoute du piment »

Les Jeux Olympiques de Beijing 2022 arrivent à grand pas et pour Perrine Laffont, la championne olympique en titre de ski de bosses, les hostilités débuteront le 3 février 2022. Mais la Pyrénéenne aborde ses troisième JO avec un état d'esprit bien différent de celui de Sotchi 2014 et de PyeongChang 2018.

« Les filles ont énormément progressé. Maintenant, on voit que j'ai vraiment de la concurrence et que ce n'est pas tous les jours facile », expliquait-elle. Mais malgré les défis qui l'attendent, la triple championne du monde ne se met pas la pression. « Personne ne m'enlèvera mon titre, je resterai championne olympique à vie », poursuivait-elle.

Elle s'est envolée le 26 janvier pour Pékin mais à quelques jours du départ, elle a répondu aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse en visio. Elle y a parlé de la gestion du stress, de ses objectifs à Beijing 2022 et de la montée en puissance du niveau mondial du ski de bosses chez les femmes.

Êtes-vous stressée à l’approche des Jeux de Beijing 2022 ?

Perrine Laffont (PL) : Il ne faut pas se leurrer, ça va être une course à haute pression. Il va y avoir du stress et de l'adrénaline. Ça reste des Jeux Olympiques, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes autour de moi et moi aussi j'ai beaucoup d'attentes sur ce que je vais faire, donc il ne faut pas croire que ça va être la course la plus simple de toute ma carrière. Il faut juste l'accepter et le gérer de la meilleure des manières. Après, en 2018 j'avais un peu d'expérience, maintenant, j'en ai beaucoup plus, je pense que je vais encore mieux gérer cette compétition et ça va être dur, mais il va falloir tenir jusqu'au bout et tout donner.

Comment vous positionnez-vous par rapport à la concurrence et surtout à Jakara Anthony et Kawamura Anri ?

PL : Les filles ont énormément progressé. C'est vrai que ces dernières années, je posais mon run, je gagnais et j'avais de la marge. Maintenant, cette marge n'est plus là, les filles ont rejoint mon niveau et du coup, ça fait toujours un petit peu bizarre. Il a fallu l'accepter parce que c'est le sport de haut niveau, c'est le jeu. Je pense que c'est cool aussi parce que ça rajoute un peu de piment dans ma discipline. Maintenant, on voit que j'ai vraiment de la concurrence et que ce n'est pas tous les jours facile.

Jakara Anthony et Kawamura Anri vont être de très grosses adversaires et on l'a vu surtout sur les dernières courses, nous sommes toutes les trois sur le podium à chaque fois. Il va vraiment falloir que j'oublie un peu les autres parce que je maîtrise pas ce qu'elles font. Ca ne sert à rien de perdre de l'énergie, à les regarder skier, c'est le travail des entraîneurs et pas le mien.

Qu’est ce qu’il faudra en plus pour gagner face à la concurrence ?

PL : La différence, elle va se faire partout. Elle va se faire au niveau du ski, elle va se faire au niveau de la vitesse, elle va se faire au niveau des sauts. Il va falloir un run parfait de A à Z avec des gros sauts, mais aussi avec un bon ski rapide et propre. Le ski compte pour 60 % de la note, donc il va falloir être bon partout, y compris mentalement.

Est-ce que conserver votre titre olympique rajoute une pression supplémentaire par rapport à PyeongChang 2018 ?

PL : J'ai beaucoup du mal à me rappeler comment j'étais avant les Jeux de PyeongChang, mais je pense que ça ne peut pas être pire que là-bas parce que c'était 2018, je voulais absolument une médaille d'or et rien d'autre et je la voulais à ce moment et surtout pas attendre quatre ans de plus. Alors que là, je n’ai vraiment pas de pression à défendre mon titre olympique parce que je resterai championne olympique à vie et même si je ne gagne pas à Pékin, personne ne m'enlèvera mon titre. Donc je ne ressens aucune pression par rapport à ça.

Quelles sont les différences entre la Perrine Laffont de 2018 et celle de 2022 ?

PL : Déjà, au un niveau technique, mes sauts ont évolué. Le run que je vais faire à Pékin est beaucoup plus compliqué que celui que je fais à PyeongChang. Au niveau du ski aussi, je pense que j'ai un ski beaucoup plus rapide et plus propre dû à tout l'entraînement physique et technique qu'on a fait. Après, outre l'expérience, je pense que j'étais peut-être un peu une gamine encore, j’avais 19 ans en 2018. Aujourd’hui, je suis un peu plus une femme peut-être.

Que savez-vous de la piste à Pékin ?

PL : On a vu le plan de la piste. C'est une piste qui fait entre 28 et 29 degrés, sensiblement identique à ce qu'on a eu à Deer Valley [la dernière étape de Coupe du monde avant Beijing 2022 que Laffont a remportée]. L'écartement des bosses sera aussi comme à Deer Valley, donc sur du 4 mètres à la réception après le premier saut et sur 3,5 m sur la partie du milieu jusqu'au deuxième saut. On a vu des vidéos et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a eu en 2018 [à PyeongChang]. Une piste olympique assez régulière, avec un saut qui fait un step down en bas, c'est à dire qu'on saute à une certaine hauteur et qu'on descend beaucoup. C'est un saut un peu comme à Ruka [en Finlande] et à Tremblant [au Canada].