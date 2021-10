Les Pays-Bas et la République populaire de Chine sont déjà au rendez-vous des qualifications olympiques de short-track 

Il y avait déjà un parfum de Jeux Olympiques d'hiver à Beijing ce week-end du 23 octobre. Au Palais Omnisports de la Capitale, la saison a débuté avec la première Coupe du monde de short-track de la saison. Ce week-end de courses lançait également les qualifications pour les JO et servait d'épreuve test. À cette occasion, les meilleurs short-trackeurs de la planète étaient à Pékin pour lancer la saison olympique. Et ils n'ont pas manqué le rendez-vous, avec Suzanne Schulting qui s'est particulièrement illustrée.

La Néerlandaise a été la meilleure sur 1 000 m mais elle est aussi entrée un peu plus dans l'histoire de sa discipline avec le relais féminin. Avec ses compatriotes, elle a battu le record du monde de la discipline en demi-finales. Mais ça n'a pas été suffisant pour enlever l'or. C'est finalement la République populaire de Chine qui a été couronnée.

Ces deux pays sont montés sur tous les podiums en relais. Les Pays-Bas ont aussi été devancés par les compatriotes de FAN Kexin dans le tout nouveau relais mixte mais ils ont décroché l'or chez les hommes. La République populaire de Chine a dû s'y contenter du bronze.

Dans les épreuves individuelles, la Hongrie a réalisé le doublé sur 500 m grâce à la victoire de Shaolin Sandor Liu et la deuxième place de John-Henry Krueger. Semen Elistratov s'est offert deux médailles et notamment un titre sur 1 500 m. Sur le 1 000 m masculin, il a été devancé par le Sud-Coréen Daeheon Hwang. Le vice-champion du monde 2019 de la distance a profité du retour des nations asiatiques en Coupe du monde pour s'offrir la victoire.

Sa compatriote Yubin Lee a été couronnée sur 1 500 m alors que le 500 m est revenu à la Polonaise Natalia Maliszewska.

Des Français performants mais pénalisés

Dans cette première Coupe du monde de la saison, l'équipe de France s'est illustrée, emmenée par un Sébastien Lepape auteur d'une bonne rentrée.

Le short-trackeur en quête d'une troisième participation aux JO s'est qualifié pour les finales de deux des trois épreuves individuelles.

Sur 1 500 m, il a pris la quatrième place à moins de deux secondes du podium et juste devant le Belge Stijn Desmet. Sur 500 m, le Normand a terminé la finale B au troisième rang pour intégrer le top 8.

De quoi tirer un bilan positif malgré une 28e place sur 1 000 m et une disqualification lors de la finale B du relais par équipes mixtes. Les Bleus étaient bien placés pour espérer intégrer le top 5 de cette épreuve qui fera ses débuts aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 mais un changement de direction a provoqué une chute et a été sanctionné. Ils ont finalement terminé au huitième rang.

Également pénalisé en demi-finales, le relais féminin français s'est classé neuvième. Leurs homologues masculins ont fait un peu mieux, terminant à moins d'un dixième de seconde derrière les athlètes russes en finale B pour prendre la huitième place.

Chez les femmes, Tifany Huot-Marchand a réalisé de belles courses mais elle a aussi été rattrapée par la patrouille. Sur 1 500 m, la Franc-Comtoise a dû se contenter de la 13e place après une pénalité en finale B.

Dans les rangs belges, Hanne Desmet a gagné la finale B du 1 500 m. Sur cette même distance, les Canadiennes ont été en réussite avec Courtney Sarault (2e) et Kim Boutin (5e) en finale A. Cette dernière a aussi intégré le top 10 du 1 000 m.

Chez les hommes aussi, le Canada a obtenu des résultats probants grâce aux performances de Jordan Pierre-Gilles (5e sur 500 m) et Pascal Dion qui a décroché le bronze sur 1 000 m. Si le natif de Montréal est habitué à s'illustrer en relais, c'est seulement son deuxième podium sur une épreuve individuelle en Coupe du monde.

Les podiums de la Coupe du monde de Beijing

500 m femmes

Natalia Maliszewska (POL) Arianna Fontana (ITA) Minjeong Choi (KOR)

1 000 m femmes

Suzanne Schulting (NED) Jiyoo Kim (KOR) Kristen Santos (USA)

1 500 m femmes

Yubin Lee (KOR) Courtney Sarault (CAN) Kristen Santos (USA)

Relais féminin

République populaire de Chine Pays-Bas République de Corée

500 m hommes

Shaolin Sandor Liu (HUN) John-Henry Krueger (HUN) Denis Nikisha (KAZ)

1 000 m hommes

Daeheon Hwang (KOR) Semen Elistratov (RUS) Pascal Dion (CAN)

1 500 m hommes

Semen Elistratov (RUS) Adil Galiakhmetov (KAZ) Kai An (CHN)

Relais masculin

Pays-Bas Hongrie Italie

Relais mixte

République populaire de Chine Pays-Bas République de Corée

Le short-track à Beijing 2022

Neuf épreuves de short-track sont au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Le 500 m, le 1 000 m, le 1 500 m et le relais sur 5 000 m chez les hommes, le 500 m, le 1 000 m, le 1 500 m et le relais sur 3 000 m chez les femmes et un relais par équipes mixtes.

Les compétitions de short-track auront lieu au Palais Omnisports de la Capitale du 5 au 16 février 2022.