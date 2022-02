Patrick Burgener raconte ses JO de Beijing 2022 : « J’ai vraiment envie de revenir aux Jeux Olympiques d'hiver»

Patrick Burgener a terminé à la onzième place du snowboard halfpipe aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 mais il a surtout pris beaucoup de plaisir.

Entre ses performances sportives et le tournage de vidéos pour les réseaux sociaux, le Suisse s'est autant amusé au Genting Snow Park qu'au village olympique. L'athlète de 27 ans a une nouvelle fois prouvé qu'aborder les compétitions en toute décontraction était sa manière de fonctionner. Cet état d'esprit pourrait désormais le mener jusqu'aux Jeux Olympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026.

Avec le sourire, comme toujours, Patrick Burgener est revenu sur son séjour à Pékin.

Patrick Burgener aime divertir et donner le sourire aux gens, en faisant du snowboard, en chantant, ou en tournant des vidéos. Aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, il a eu l'occasion de faire les trois. Le Suisse s'est autant fait remarquer sur les réseaux sociaux avec ses vidéos humoristiques qu'au Genting Snow Park où il a participé à la finale olympique du snowboard halfpipe pour la deuxième fois d'affilée. Onzième de l'épreuve remportée par Hirano Ayumu, l'athlète de 27 ans a particulièrement apprécié la deuxième expérience olympique de sa carrière.

« J'ai pris plus de plaisir à ces Jeux Olympiques d'hiver qu'aux autres. C'est fou. J'étais toujours dans le village olympique en train de faire des vidéos, j'y ai vraiment passé un bon moment », a avoué celui qui avait terminé à la cinquième place à PyeongChang 2018.

En vélo ou déguiser en dinosaure, au tremplin de saut à ski de Zhangkjiakou ou dans le village olympique : Pat a fait rire les gens partout où il est passé durant son séjour à Pékin.

Dans tous les domaines, Pat Burgener est un compétiteur

Pat Burgener peut avoir l'air de prendre la compétition à la légère, il reste très motivé par la performance. Cet état d'esprit de compétiteur, le natif de Lausanne l'exporte sur tous ses terrains d'expression.

« Je fais des choses amusantes avec application. J'essaie toujours de repousser mes limites. Je suis un compétiteur, qu'importe le domaine et c'est juste que je suis un gars marrant. »

Le snowboardeur profite de chaque instant et s'amuse en permanence. Le Suisse possède une joie de vivre débordante. Il n'est pas un olympien comme les autres et c'est pour cette raison qu'il s'est autant fait remarquer.

« Ce qui est amusant aux Jeux Olympiques, c'est que si vous gagnez une médaille, tout le monde est super content pour vous et vous êtes ravi. Mais si vous n'en gagnez pas une et que vous montrez une bonne attitude, alors les gens le remarquent. Les JO d’hiver ne sont pas la fin de quatre ans de travail, ce n'est pas une question de victoire ou pas, tout ce qui compte, c’est être là et être heureux d'être là », a relativisé celui qui avait raté Vancouver 2010 et Sotchi 2014 à cause des blessures.

Patrick Burgener pense à Milano-Cortina 2026

Pat Burgener a dû surmonter de nombreuses difficultés dans son parcours d'athlète. Son expérience fait qu'il se rend compte à quel point l'épanouissement est important pour un athlète. Le Suisse a su profiter de chaque instant à Beijing 2022, sur la piste ou en-dehors. Il ne garde donc aucun regret de son séjour à Pékin, même s'il n'a pas réussi à intégrer le top 10 du snowboard halfpipe. Au contraire même. Le snowboardeur de 27 ans est déjà motivé à l'idée d'être présent dans quatre ans à Milan et Cortina.

« J'ai vraiment envie de reparticiper aux Jeux Olympiques d'hiver. Le sport, c’est tellement d'investissement. Évidemment, les JO sont la dernière étape, vous vous entrainez pendant quatre ans pour ça mais en fait, ce n'est jamais fini. L’an prochain il y aura une nouvelle saison avec des Coupes du monde, des championnats du monde et c'est reparti, vous recommencez à vous préparer pour les Jeux Olympiques. »

Participer une troisième fois consécutive aux Jeux Olympiques d'hiver sera une occasion idéale pour lui de continuer à divertir et donner le sourire aux spectateurs du monde entier.