Alerte médaille : le Canada remporte la poursuite par équipes du patinage de vitesse, le Japon deuxième, les Pays-Bas en bronze

Elles y ont cru jusqu’au bout et ça a payé !

Les Canadiennes, menées par les Japonaises, n’ont rien lâché pour tenter de rattraper leurs adversaires en finale de l’épreuve de poursuite par équipes du patinage de vitesse aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, et ont profité de la chute de Takagi Nana dans les derniers instants pour prendre la médaille d’or.

Le Canada d’Isabelle Weidemann a aussi battu le record olympique en terminant la course en 2 min 53 s 44. Les Japonaises étaient les championnes olympiques en titre. Weidemann compte désormais trois médailles à Beijing 2022 !

Le Japon présente un excellent bilan dans l’épreuve olympique de la poursuite, avec une quatrième place à Sotchi et le titre à PyeongChang, ainsi que l’argent à Vancouver 2010, avec Takagi Miho qui a disputé la finale aujourd’hui et a remporté l’argent sur les épreuves individuelles du 500 m et du 1500 m à Beijing 2022. C’est sa sœur Nana qui a chuté en finale pour offrir la victoire au Canada.

Les résultats complets sont ici.

Wurst un peu plus dans la légende

Peu avant, les Néerlandaises, championnes du monde en titre, avaient remporté la petite finale contre le ROC en finissant les six tours de piste en 2 min 58 s 86, soit 1,80 s plus vite que leurs adversaires.

Les Pays-Bas sont le seul CNO à avoir remporté des médailles lors des deux dernières éditions précédentes des JO. Les Néerlandaises avaient remporté l’or à Sotchi 2014, et l’argent derrière le Japon en 2018. Elles ont également remporté six titres mondiaux en poursuite.

Ireen Wüst est la seule patineuse à avoir participé à l’épreuve de poursuite lors des quatre éditions des JO où elle s’est disputée. Elle a remporté l’or en 2014, l’argent en 2018 et donc le bronze à Pékin, devenant ainsi la première femme à gagner trois médailles dans l’épreuve.

Wüst compte désormais 13 médailles olympiques à son palmarès, dont 6 en or. Elle égale le nombre de médailles du biathlète norvégien Ole Einar Bjørndalen, qui compte toutefois 8 titres.