Alerte médaille, patinage de vitesse : Bart Swings champion olympique de la mass start ! Chung Jaewon en argent, Lee Seunghoon en bronze

« Après l’argent, il faut viser l’or »

Mission accomplie pour le patineur de vitesse *Bart Swings *! En argent à PyeongChang 2018 dans la mass start du patinage de vitesse, le Belge se voyait bien enfiler une médaille d’or autour du cou. Et c’est chose faite après un finish sensationnel.

Il a mis les gaz dans les deux derniers tours, sur 16, pour être couronné champion olympique de la mass start aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, ce samedi 19 février, au terme d’un finish époustouflant dans une course impressionnante de tactique et de puissance, au suspens incroyable.

Aucun athlète belge n’avait remporté l’or olympique depuis Saint-Moritz 1948 avec Micheline Lannoy and Pierre Baugniet en patinage artistique.

Deux athlètes de République de Corée finissent derrière lui : Chung Jaewon et Lee Seunghoon. Ce dernier avait été couronné champion en 2018.

La mass start du patinage de vitesse, comment ça marche ?

Lors de la finale de mass start, seize athlètes doivent compléter 16 tours, avec trois sprints intermédiaires où le top 3 récolte des points (3 pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième). Sur la ligne d’arrivée, au seizième et dernier tour, le gagnant remporte 60 points, le deuxième 40 points et le troisième 20 points. Les trois meilleurs finisseurs composent ainsi le top 3, et les points récoltés lors des sprints intermédiaires sont utilisés pour déterminer les positions à partir de la quatrième place. Les athlètes qui n’ont pas récolté de points lors des sprints intermédiaires sont classés selon leur position d’arrivée après le sprint final.

Comment Bart Swings a remporté son titre

La mass start du patinage de vitesse se disputait pour la deuxième fois seulement dans l’histoire des Jeux Olympiques, après ses débuts à PyeongChang il y a quatre ans. Et Bart Swings compte déjà deux médailles : en or et en argent !

Ce samedi 19 février, Bart Swings a bien géré cette course stratégique qu’est la mass start. Venu du roller de vitesse, le Belge est spécialiste de ce genre de course. Il prenait des points lors des deux derniers sprints intermédiaires, mais commençait réellement à accélérer alors qu’il ne restait plus que deux tours, sous la pression du Néerlandais Jorrit Bergsma, parti à l’attaque.

Lee Seunghoon surgissait ensuite de nulle part pour prendre les devants. Le Sud-Coréen était encore aux commandes au moment d’embarquer dans le dernier virage et de se lancer sur la dernière ligne droite.

Swings s’entêtait alors à déclencher une accélération qui brûle les cuisses, mais qui offre le titre olympique. C’est sûr, la Belgique toute entière était debout, poussant leur héros du patinage de vitesse. Dix mètres à tenir, cinq mètres, deux mètres… C’est bon ! Il finissait avec un mètre d’avance sur Chung Jaewon, arrivé dans la masse dans la dernière ligne droite aussi. Champion olympique ! Quelle récompense quatre ans après l’argent.

Derrière, c’était déjà plus serré. La troisième place se décidait au photo finish entre Lee et le triple champion du monde américain en titre Joey Mantia. C’est le Sud-Coréen de 33 ans qui décrochait sa sixième médaille olympique, sa première en bronze. Il a déjà remporté l’or dans le 10000 m et l’argent dans le 5000 m à Vancouver 2010, ainsi qu’une médaille d’argent à Sotchi 2014 dans la poursuite par équipes, la même qu’à PyeongChang.

La légende du patinage de vitesse Sven Kramer (9 médailles olympiques en 5 participations) n’a pas terminé la course. C’est la première fois qu’il quitte une édition des JO les mains vides.

Plus tôt, en demi-finales

Plus tôt dans la journée, Bart Swings n’avait eu aucune difficulté à se qualifier pour la finale en terminant deuxième (40 points), ses quatre points aux sprints intermédiaires ne lui servant pas à grand-chose.

La deuxième demi-finale voyait les favoris Lee Seunghoon et Joey Mantia se qualifier également. Ils avaient laissé s’échapper le Japonais Tsuchiya Ryosuke et le Canadien Jordan Belchos, qui ont pu prendre les trois sprints intermédiaires avant de se faire rejoindre par le peloton. Andrea Giovannini terminait la course devant, suivi due Lee et du Suisse Livio Wenger.