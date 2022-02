Bart Swings, spécialiste de la mass start (patinage de vitesse) : « Après l’argent, il faut viser l’or »

Bart Swings est heureux d’avoir remporté la médaille d’argent lors de l’édition des Jeux Olympiques il y a quatre ans, à PyeongChang, mais il souhaite désormais passer à l'étape supérieure. Il miroite l’or dans l’épreuve de mass start du patinage de vitesse aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, le samedi 19 février.

Lors de la dernière édition en 2018, le patineur de vitesse belge a terminé deuxième derrière l'athlète de République de Corée Seung Hoon Lee, vainqueur chez lui, pour devenir le premier Belge à remporter une médaille aux Jeux d’hiver depuis Bart Veldkamp à Nagano 1998. La mass start se disputait pour la toute première fois aux JO.

Une bénédiction pour Bart Swings qui apprécie tout particulièrement cette épreuve, la seule du patinage de vitesse à voir les athlètes s’affronter en opposition directe plutôt que de jouer un contre-la-montre. Comme en roller de vitesse qu’il pratique avec excellence (il est quadruple champion du monde de la discipline) lorsqu’il n’est pas sur la glace.

« La mass start, c’est 16 tours, avec des sprints intermédiaires, des échappées à contenir, il faut apprendre à reconnaître quand quelqu’un va attaquer », expliquait Bart Swings dans un entretien exclusif avec Olympics.com en octobre dernier. « Et ça, j’ai l’habitude avec les courses de rollers. J’ai beaucoup d’expérience et je suis sûr que ça m’aide énormément. Sur la mass start, tu peux aller vite au départ, récupérer puis repartir, et ainsi de suite. C’est aussi une des qualités que j’ai développées en roller et que j’utilise sur la glace. »

Le podium de la mass start à PyeongChang 2018 avec Bart Swings Photo de Jamie Squire/Getty Images

La mass start pour finir, comme à PyeongChang

La mass start est la dernière épreuve que le patineur belge va disputer à Pékin. Il a déjà pris part au 5000 m le 6 février (pour une 7e place), au 1500 m deux jours plus tard (13e) et au 10000 m le 11 février (10e). Il a donc bénéficié d’une pause d’une semaine avant la mass start du samedi 19 février.

Ce calendrier lui avait bien réussi à PyeongChang 2018 où il avait fini 6e au 1500 m et au 5000 m, et 8e au 10000 m, avant donc de prendre l’argent sur la mass start une semaine plus tard.

« Je sais que la mass start est ma plus grosse épreuve », admettait Bart Swings. « C’est mon plus gros objectif et ma plus belle opportunité d’avoir une médaille. Heureusement, [à PyeongChang 2018], j’ai eu un peu plus de repos entre le 10000 m et la mass start. J’ai eu le temps de récupérer et de commencer à me concentrer sur la mass start. Du côté du mental aussi, j’ai pu me détendre un peu après la première semaine de course. Et je suis arrivé avec le bon état d’esprit. »

Aujourd’hui, à Beijing 2022, il espère retrouver cette même mentalité, d’autant plus qu’il compte gravir une marche de plus qu’il y a quatre ans. « Après PyeongChang, j’ai dit : après l’argent, il faut viser l’or », lance celui qui a fêté ses 31 ans, samedi 12 février. « Donc oui, c’est l’objectif. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je veux essayer. Je serais super content d’avoir n’importe quelle médaille, mais comme j’ai déjà gagné la médaille d’argent, je me dis que je dois viser plus haut et décrocher l’or en mass start. »

Il a déjà identifié les principaux obstacles à son objectif. « Je pense que Joey Mantia sera très solide », explique le Belge à propos de son adversaire américain qui a déjà remporté une médaille à Beijing 2022, le bronze en poursuite par équipes le 15 février. « Seung Hoon Lee aussi. Il était rapide à PyeongChang et il sera rapide à Beijing. »

Toutefois, il se dit confiant pour son épreuve de prédilection. « La glace est bonne pour le moment en vue du départ groupé », a-t-il déclaré sur le site du COIB (le Comité olympique belge). « Il y a une bonne adhérence et on peut aller vite. C'est ce que j'affectionne. »

En espérant pour lui qu’il se fasse plaisir dans son épreuve fétiche et qu’il ramène la médaille qui le fait tant rêver.