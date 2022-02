Alerte médaille : la patineuse de vitesse Takagi Miho en or sur le 1000 m, Jutta Leerdam deuxième, Brittany Bowe en bronze

Argent, argent, argent, or et record !

La Japonaise Takagi Miho a décroché sa quatrième médaille aux Jeux Olympiques de Beijing 2022. En argent sur le 500 m et sur le 1500 m à Pékin, ainsi que dans la poursuite par équipes, elle a cette fois décroché le métal le plus précieux, l’or, sur le 1000 m.

Mais en plus, elle a battu le record olympique en finissant sa course en 1 min 13 s 19. Le précédent record avait été établi par Jorien ter Mors à PyeongChang 2018 où la Néerlandaise avait été sacrée championne olympique avant de prendre sa retraite.

Jutta Leerdam, championne du monde de la discipline en 2020, prend sa première médaille olympique aux JO 2022, l’argent. Elle a fini à 0,64 s de la Japonaise.

La troisième place revient à l’Américaine Brittany Bowe, l’actuelle leader du 1000 m en Coupe du monde et championne du monde 2021, qui termine à 1,42 s.

Les résultats complets sont ici.

Toutes les infos sur ce 1000 m de Beijing 2022

Cette fois, c’est la bonne. L’or individuel ne pouvait pas lui échapper. Takagi Miho fait mieux qu’à PyeongChang 2018 où elle avait pris une médaille de chaque métal : or dans la poursuite, argent au 1500 m et bronze au 1000 m. Et elle sera recordwoman olympique du 1000 m pendant quatre ans. Cette saison en Coupe du monde, elle avait signé six podiums, dont une victoire sur 1000 m (trois sur 1500 m).

À Beijing 2022, Jutta Leerdam a pris part au 500 m pour une cinquième place et au 1000 m pour la médaille donc. À 23 ans, elle disputait ses premiers Jeux Olympiques et s’est approchée du précédent record olympique (à 0,30 s) avant de voir Takagi lui filer devant.

Brittany Bowe, qui a fait parler d’elle récemment pour avoir cédé sa place aux JO sur le 500 m à sa compatriote Erin Jackson qui est ensuite devenue championne olympique, a décroché le bronze dans l’épreuve qu’elle mène en Coupe du monde. Elle a pris part à la dernière course du jour avec Daria Kachanova (ROC), la n° 5 mondiale de la discipline qui a fini 9e aujourd’hui. C’est la première médaille olympique de Bowe à Pékin. Elle a aussi remporté le bronze en poursuite par équipes à PyeongChang 2018.

La n° 2 mondiale japonaise Kodaira Nao n’a pas mis à profit son statut de favorite, elle a terminé à la 10e place. La patineuse du ROC Angelina Golikova, médaillée de bronze au 500 m à Beijing 2022, a terminé au pied du podium.

La Néerlandaise Ireen Wüst, la championne olympique 2022 sur 1500 m et en bronze dans la poursuite par équipes, a terminé sixième. Aucune patineuse de vitesse n’a remporté l’or au 1500 m et au 1000 m lors d’une même édition des JO depuis Marianne Timmer à Nagano 1998.

Suivez toutes les épreuves de Beijing 2022 sur notre Liveblog