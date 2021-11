Internationaux de France : Yuma Kagiyama au sommet

Les jeunes Japonais étaient en forme à Grenoble.

Yuma Kagiyama, 18 ans, a remporté son deuxième Grand Prix de la saison, après celui de Turin début novembre. Il devance son compatriote Shun Sato, 17 ans, et l’Américain Jason Brown. Kévin Aymoz, lui, s'est remis d'un programme court décevant.

Chez les couples, les patineurs de la Fédération de patinage artistique de Russie (FFKKR) Aleksandra Boikova/Dmitrii Kozlovskii ont enlevé l’or. Ils devancent leurs compatriotes Iuliia Artemeva/Mikhail Nazarychev et les Américains Alexa Knierim/Brandon Frazier.

Les Internationaux de France constituent le cinquième Grand Prix de la saison. Il n’en restera plus qu’un, la Rostelecom Cup à Sotchi (Russie) les 26-27 novembre.

Kévin Aymoz, lors du programme court, vendredi Photo de Alex Morean/Olympic Channel

Hommes : deux sur deux pour Kagiyama

Le Japonais Yuma Kagiyama n’a beau avoir que 18 ans, il fait déjà preuve de grande expérience sur la glace. À Grenoble, le vice-champion du monde en titre a marqué plus de points que lors de sa dernière victoire à Turin (286,41 contre 278,02 points en Italie).

S’il a notamment réussi trois quadruples sauts, il a éprouvé quelques difficultés en deuxième moitié de programme sur la musique de Gladiator. Il a failli chuter sur un quadruple boucle piqué et a aussi transformé une tentative de triple Axel en simple Axel sur son dernier saut.

Derrière lui, le classement a été chamboulé par rapport à celui de vendredi soir. Son compatriote Shun Sato, 17 ans, s’est hissé à la deuxième place – aux dépens du Letton Deniss Vasiljevs – alors qu’il avait fini le programme court de vendredi à la quatrième place. Il s’agit de son premier podium chez les séniors.

Jason Brown, lui, a conservé sa troisième place après le programme libre de samedi. L'Américain de 27 ans avait récolté la médaille d’argent au Grand Prix de Patinage Canada plus tôt dans la saison.

Mais un patineur a fait preuve d’une grande résilience à Grenoble. Après un programme court catastrophique vendredi, le Français Kévin Aymoz a livré une prestation incroyable samedi, devant son public.

« Je suis très heureux aujourd’hui parce que j’ai tellement travaillé », insistait dans la zone mixte celui qui, avec Adam Siao Him Fa, a décroché deux quotas pour la France à Beijing 2022. « Hier, j’étais très stressé, mais aujourd’hui je n’avais rien à perdre donc je me suis repris. Ma coach a trouvé les mots, elle était présente pour moi hier soir. Et ici, c’est ma patinoire, c’est là que je m’entraîne depuis que j’ai 5 ans. Donc tous mes amis, ma famille, tous les patineurs et toutes les personnes du centre étaient là. Je ne voulais pas leur montrer un mauvais visage aujourd’hui. Je devais représenter mon centre, ma patinoire, mon pays donc il fallait que je me batte. »

Il termine à la neuvième place juste derrière son compatriote Adam Siao Him Fa qui s’est dit toutefois satisfait : « Il y a beaucoup de positif même si j’ai fait pas mal d’erreurs sur mes sauts », analysait-il en zone mixte. « Je n'ai pas l'habitude qu'il y ait autant de supporters. C'était vraiment agréable. »

Le troisième Français en lice, Romain Ponsart, a terminé à la 11e place.

Le Français Romain Ponsart lors du programme libre Photo de Alex Morean/Olympic Channel

Couples : Boikova/Kozlovskii pas au mieux, mais premiers

Les patineurs de la FFKKR Boikova/Kozlovskii, médaillés de bronze aux Mondiaux 2021, n’ont pas montré leur meilleur visage, un peu dans la continuité d’une journée de jeudi compliquée : Boikova est tombée trois fois à l’entraînement.

Samedi, Boikova s’est retrouvée en difficulté sur ce qui devait être un triple Salchow parallèle, puis une double boucle piquée est devenue une simple boucle piquée. Malgré cela, ils ont obtenu un meilleur score que lors de leur dernier Grand Prix, Skate America – 139,79 points pour un total de 216,96 points – et s’adjugent l’or.

Leurs jeunes compatriotes Artemeva/Nazarychev, en bronze il y a deux semaines à Turin, quittent Grenoble avec une deuxième médaille en Grand Prix, l’argent, malgré une erreur d’Artemeva sur une triple boucle piquée. Ils ont obtenu la note de 132,13 au programme libre, pour un total de 205,15 points, leur record personnel. Ils peuvent encore décrocher leur place pour la finale du Grand Prix, mais tout dépendra de la Rostelecom Cup la semaine prochaine.

Malgré une chute, les Américains Alexa Knierim/Brandon Frazier ont doublé les Canadiens Vanessa James/Eric Radford pour décrocher le bronze. Frazier était tombé sur cette même tentative de triple boucle piquée à l’entraînement, jeudi, mais cela n’a pas perturbé les Américains.

