Patinage en couple : après le programme court, Sui Wenjing et Han Cong (République populaire de Chine) devancent trois couples du ROC

Qui montera sur le podium de l'épreuve de patinage en couple aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 ?

Vendredi 18 février, 19 duos se sont lancés sur la glace du Palais omnisports de la capitale pour le programme court. 16 ont obtenu leur qualification pour le programme libre qui aura lieu samedi 19 février.

Le ROC, historiquement très performant en patinage, aura plusieurs chances d'accrocher une médaille... mais c'est bien la République populaire de Chine qui est en tête après le programme court.

Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong ont été extraordinaires d'intensité et de précision, avec un triple flip lancé très fluide, pour récolter 84,41 points et battre le record du monde qu'il détenait.

À domicile, les double champions du monde (en 2017 et 2019) vont tout faire pour grimper d'une marche supplémentaire sur le podium, après leur médaille d'argent à Pyeongchang 2018. À noter que lors des cinq derniers Jeux Olympiques, les athlètes chinois ont rapporté une médaille dans l'épreuve du patinage en couple.

Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (ROC) se classent à la deuxième place. Leur prestation pleine d’émotions et de grâce, ponctuée d'un triple boucle lancée, a été créditée de 84, 25 points (leur record personnel), à un souffle des leaders.

Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov (ROC), champions du monde en titre, sont pour le moment troisièmes. Partis en tête du dernier groupe des favoris, ils ont été extrêmement solides, avec un programme parfaitement exécuté, notamment sur le saut lancé. Avec 82,76, ils améliorent leur record personnel.

Les derniers à s’élancer sur la glace, Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii (ROC), bronze aux championnats du monde 2021, sont 4e (78,59).

Toutes les notes de l'épeuve sont à retrouver ici

Vanessa James et Eric Radford ont pris la 12e place devant l'autre couple canadien en lice, Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro (13e).

Quand suivre le programme du patinage en couple à Beijing 2022 ?

Samedi 19 février