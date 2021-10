Grand Prix de Patinage Canada : Gilles/Poirier prennent confiance, Valieva illumine les Internationaux

Les Internationaux de Patinage Canada n’ont pas déçu.

Les patineuses de la Fédération de patinage de Russie ont encore dominé les débats chez les femmes tandis que les Canadiens Piper Gilles/Paul Poirier se sont démarqués en danse sur glace dans la compétition organisée à Vancouver du 29 au 31 octobre.

L’Américain Nathan Chen poursuit son ascension et Wenjing Sui/Cong Han, les médaillés d’argent à PyeongChang 2018 en couples, sont aussi montés sur la plus haute marche du podium.

Retrouvez ici un résumé du déroulement du Grand Prix de Patinage Canada, le deuxième de la saison 2021/22, qui permet aux patineurs de se préparer pour le mieux pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, du 4 au 20 février.

Danse sur glace : Gilles/Poirier en confiance

Déjà vainqueurs de l’Autumn Classic 2021 en septembre à Pierrefonds au Québec, Piper Gilles / Paul Poirier ont remis ça, encore une fois sur leurs terres. Ils étaient en fait les champions en titre de Patinage Canada après avoir remporté la compétition en 2019 et après l’annulation de celle-ci en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19.

Ils ont donc remporté leur deuxième Grand Prix avec 10 points d’avance sur les Italiens Charlène Guignard/Marco Fabbri. Les Espagnols Olivia Smart/Adrian Diaz sont montés sur le podium d’un Grand Prix pour la première fois de leur carrière.

Après avoir dansé sur un medley d’Elton John en danse rythmique, le programme libre de Gilles/Poirier sur le Long and Winding Road de Paul McCartney a reçu le meilleur score des composants du programme avec plus de deux points d’avance sur Guignard/Fabbri, en plus de recevoir des niveaux 4 sur leurs twizzles.

Gilles/Poirier, médaillés de bronze des Championnats du monde 2021, se sont dit satisfaits de leur première place à Vancouver. « Gagner une médaille en Grand Prix est quelque chose d’énorme, nous sommes vraiment très fiers », a déclaré Poirier. « On va savourer cette victoire avant de passer rapidement à la suite. » Ils seront présents aux Internationaux de France à Grenoble, les 19-21 novembre, et pourront se mesurer aux Français Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron, les vice-champions olympiques 2018.

Guignard/Fabbri, sixièmes des Mondiaux 2021 et vainqueurs du Lombardia Trophy 2021, ont décroché leur cinquième médaille en Grand Prix. C’était une première, cependant, pour Smart/Diaz à l’occasion de leur septième participation à un Grand Prix. Le duo espère être sélectionné pour représenter l’Espagne à Beijing 2022 où ce pays n’a qu’un quota en danse sur glace.

Kamila Valieva impressionne de technicité

Chez les femmes, Patinage Canada a eu un fort goût de Finlandia Trophy, la compétition de la série Challenger de l’ISU organisé à Espoo, du 7 au 10 octobre dernier. Trois patineuses de la Fédération de patinage de Russie (FFKKR) avaient fini sur le podium : Kamila Valieva en or, Elizaveta Tuktamysheva en argent puis Alena Kostornaia en bronze.

Les trois mêmes ont fini dans exactement le même ordre à Vancouver. À seulement 15 ans, Valieva est encore montée sur la plus haute marche du podium au terme d’une prestation technique splendide. Dans le programme court de vendredi soir, elle a réussi un triple Axel, un triple flip et un triple Lutz triple boucle piquée.

Elle a remis ça samedi en enregistrant le nouveau record de points chez les femmes au programme libre (180.89), pour un nouveau record total de 265.08 points, largement devant les 232.88 de sa compatriote Tuktamysheva.

Alors que les autres patineuses de la FFKKR Alexandra Trusova et Daria Usacheva sont elles aussi montées sur la première et deuxième marches du podium à Skate America lors du dernier Grand Prix, il est fort possible de voir six athlètes féminines de cette Fédération en finale du Grand Prix au mois de décembre.

Pour son premier Grand Prix sénior, l’Américaine de 16 ans Alysia Liu a fini cinquième. Elle était au pied du podium après le programme court mais a chuté sur un triple Axel sur un morceau de Tchaïkovski au programme libre.

Du côté des Canadiennes, qui ont besoin d’impressionner le Comité de développement de la haute performance (CDHP) canadien pour marquer des points en vue de la sélection aux Jeux Olympiques, Madeline Schizas a fini huitième, devant ses autres compatriotes Emily Bausback et Alison Schumacher. Un seul quota a été décroché par les Canadiennes pour Beijing 2022.

Nathan Chen se rassure

Les Américains ont fait fort sur les terres canadiennes ce week-end. Nathan Chen et Jason Brown sont montés sur le podium, dans cet ordre, devant le patineur de la FFKKR Evgeni Semenenko. Le Canadien Keegan Messing, troisième après le programme court, a finalement terminé cinquième.

Chen, triple champion du monde en titre, avait fini troisième lors du premier Grand Prix de la saison, Skate America, le 24 octobre, alors qu’il avait remporté toutes les compétitions auxquelles il a participé depuis sa cinquième place aux Jeux Olympiques de PyeongChang 2018, soit trois ans et 10 compétitions.

Il a donc retrouvé les sommets et s’est rassuré à Vancouver en obtenant 106.72 points au programme court, avec un quadruple Lutz, un triple Axel et un quadruple boucle piquée-triple boucle piquée, puis 200.46 points au programme libre, samedi, avec notamment quatre quadruples sauts sur du Mozart. Il a donc joué la sécurité, lui qui a habitué ses fans à cinq ou six quadruples sauts, alors qu’il souffre actuellement d’une petite gêne à la hanche.

Son compatriote Jason Brown, vainqueur du Finlandia Trophy début octobre, s’est remis d’une chute sur son triple Axel pour terminer deuxième. « Je suis légèrement déçu aujourd’hui », a-t-il déclaré après le programme libre où il a patiné sur la Liste de Schindler. « Ceci dit, la saison de Grand Prix est l’occasion d’apprendre et de progresser à l’approche des Jeux Olympiques. » Brown avait participé aux JO de Sotchi 2014, mais n’avait pas été sélectionné en 2018.

Devant son public, certes éparse, Keegan Messing a lourdement chuté au programme libre, se cognant le menton sur la glace sur une tentative de triple boucle. Il est donc passé de la troisième à la cinquième place, mais reste le premier Canadien devant Conrad Orzel et Roman Sadovsky.

Couples : Sui/Han sans problème

Les patineurs de RP Chine Wenjing Sui/Cong Han ont tenu leur rang de n° 3 mondiaux et de médaillés d’argent à PyeongChang 2018 en finissant en haut du podium. Les champions du monde 2017 et 2019 et vice-champions du monde 2021 ont devancé de 30 points les patineurs de la FFKKR Daria Pavliuchenko/Denis Khodykin.

Alors qu’ils ont retravaillé leur programme libre sur Bridge Over Troubled Water avec lequel ils ont remporté les Mondiaux 2017, Sui/Han ont reçu la meilleure note technique et le meilleur score des composants de programme à Vancouver, malgré une chute de Sui sur un triple salchow.

Si, derrière, Pavliuchenko/Khodykin ont bien tenu leur deuxième place, la troisième place a été fortement disputée. Ce sont finalement Ashley Cain-Gribble/Timothy LeDuc qui l’ont décrochée. Les Américains avaient eux aussi déjà utilisé la bande originale du film W.E. lors de la saison 2018/19.

Samedi, la bataille canadienne entre les champions nationaux en titre Kirsten Moore-Towers/Michael Marinaro et le nouveau duo formé de Vanessa James et d’Eric Radford s’est poursuivi, mais aucun des deux couples ne peut être réellement satisfait de sa prestation.

Moore-Towers/Marinaro ont raté deux portés et sont descendus à la sixième place tandis que James/Radford ont fini quatrièmes après leur deuxième place à l’Autumn Classic en septembre.

