Patinage artistique, épreuve par équipes : les Américains prennent le contrôle du programme court

La première journée n’a pas déçu !

Ce vendredi 4 février, à l’occasion de la première journée de l’épreuve par équipes de patinage artistique – qui voyait les hommes, les danseurs sur glace et les couples présenter leur programme court – ce sont les Américains qui ont assuré le coup.

Les USA ont en effet pris la première place du classement, avec 28 points, grâce au carton plein de Nathan Chen et des danseurs sur glace Madison Hubbell/Zachary Donohue, et les 8 points du couple Alexa Knierim/Brandon Frazier.

Les patineurs du ROC sont à l’affût avec 26 points. Derrière, à la troisième place, la République populaire de Chine compte 21 points. Le Japon et l'Italie forment le reste du top 5 tandis que le Canada, champion olympique en titre dans l'épreuve, est actuellement sixième.

Les femmes présentent leur programme court dimanche 6 février, à partir de 9h30. Les cinq premières équipes du classement pourront ensuite participer au programme libre. Les hommes seront à nouveau les premiers à passer, à partir de 11h50 dimanche. Lundi 7 février, les couples, les danseurs sur glace et les femmes concluront cette épreuves. Les médailles seront alors octroyées au terme du programme libre des femmes.

À VOIR : Revivez l’or du Canada dans l’épreuve par équipes à PyeongChang 2018

Le déroulement de la journée du 4 février

Nathan Chen intouchable chez les hommes

En l’absence du patineur ukrainien Ivan Shmuratko, testé positif au Covid-19, seuls neuf patineurs ont pu assurer le spectacle dans la patinoire du Palais omnisport de la capitale.

Nathan Chen a commencé la journée en sortant le grand jeu sur La Bohême de Charles Aznavour – quadruple flip, combinaison quadruple Lutz-triple boucle piqué, ainsi qu’un triple Axel – pour donner 10 points aux USA grâce à son score de 111,71 points, à seulement 0,11 points du record mondial détenu par le double champion olympique en titre japonais Hanyu Yuzuru, qui ne participait pas au programme court de l’épreuve par équipes.

« Le record du monde est détenu par quelqu'un de vraiment incroyable donc il faudra réaliser quelque chose de grandiose pour le battre », a déclaré Chen au micro d’Eurosport.

Le compatriote d’Hanyu, Uno Shoma, vainqueur d’un Grand Prix cette saison (en plus d’une deuxième place), a offert 9 points au Japon avec lui aussi deux quads – un quadruple flip et un quadruple boucle piqué combiné à un triple boucle piqué – et un triple Axel. Il a obtenu la note de 105,46. Le patineur du ROC Mark Kondratiuk, champion d’Europe 2022, prenait la troisième place, synonyme de 8 points pour son équipe.

À LIRE AUSSI : Les différents sauts du patinage artistique

Hubbell/Donohue dans la même lignée en danse sur glace

Suivait la danse rythmique dans laquelle les danseurs américains Madison Hubbell/Zachary Donohue, vainqueurs du Grand Prix de Skate America cette saison, ont séduit les juges pour obtenir une note de 86,56 et offrir 10 nouveaux points à la Team USA. Carton plein, donc, pour les Américains.

« Nous commençons ces Jeux de façons particulièrement merveilleuse », s’est réjoui Madison Hubbell en zone mixte. « Le fait d’avoir nos coéquipiers comme supporters plutôt que concurrents, c’est génial. »

« Ce qui est beau avec les Jeux Olympiques, c’est que la compétition n’est pas le plus important, mais plutôt la camaraderie », a renchéri son partenaire Zachary Donohue. « Tous les Olympiens partagent le même état d’esprit et ça se ressent sur la glace. »

Attendus comme les favoris de cette épreuve par équipes, les danseurs du ROC Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov, champions du monde 2021 et doubles champions d’Europe en titre, ont eux aussi été excellents, mais ont terminé deuxièmes pour donner 9 points à leur équipe.

Vainqueurs de leurs deux Grands Prix cette saison, ils ont été notés 85,05 et suivaient le chemin tracé par Kondratiuk plus tôt dans la journée. À noter que les Français Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron n’étaient pas présents, la France n’étant pas qualifiée pour l’épreuve par équipes (il fallait qualifier des patineurs dans au moins trois épreuves individuelles pour participer à la compétition par équipes).

Derrière, les Italiens Charlène Guignard/Marco Fabbri ont obtenu 83,83 points pour prendre la troisième place et offrir 8 points à l’Italie, qui en comptait déjà 6 après le passage de Daniel Grassl chez les hommes. Les Canadiens Piper Gilles/Paul Poirier, qui ont dansé sur un medley d’Elton John dans leurs combinaisons orange fluo, finissaient quatrièmes avec un score de 82,72 (7 points pour le Canada).

Les hôtes record chez les couples !

Là aussi, il n’y avait que neuf duos à se présenter ce vendredi, les Allemands Minerva Hase/Nolan Seegert étant absents après le test positif au Covid de Seegert.

Chez eux, les représentants de la République populaire de Chine Sui Wenjing/Han Cong ont montré la raison pour laquelle ils étaient favoris chez les couples, tant dans l’épreuve par équipes qu’individuelle. Ils ont permis aux hôtes d’empocher 10 points en obtenant un score de 82,83 dans leur programme court. C'est un nouveau record du monde !

Le précédent record (82,36) était détenu par les champions d’Europe 2022, les patineurs du ROC Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov, qui n'ont pas été très loin aujourd'hui, avec 82,64 points qui donne 9 points à leur équipe, comme en danse sur glace.

À la troisième place du programme court des couples, on retrouve les Américains Alexa Knierim/Brandon Frazier (un podium en Grand Prix cette saison, aux Internationaux de France), qui permettent aux USA de prendre 8 points supplémentaires et de garder la tête du classement général.

Les Canadiens Kirsten Moore-Towers/Michael Marinaro ont terminé cinquièmes, pour une sixième place au général. Seront-ils présents au programme libre dimanche ? Il faudra terminer parmi les cinq premiers demain.

À LIRE AUSSI : Qu’est-ce que l’épreuve par équipes du patinage artistique

Le classement après le 4 février