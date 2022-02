Le ROC prend la tête de l’épreuve de patinage artistique par équipes, le Canada en finale

Le ROC a pris les manettes !

Les patineurs du ROC ont en effet inversé la tendance dans l’épreuve par équipes de patinage artistique aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Deuxième du classement, derrière les États-Unis, après le programme court présenté dans trois disciplines vendredi – les hommes, la danse sur glace et les couples – le ROC s’est emparé de la première place du classement après le programme court des femmes puis le programme libre des hommes, ce dimanche 6 février.

Cinq équipes se sont qualifiées pour la finale de ce dimanche et ont donc gagné le droit de présenter leur programme libre : le ROC, les USA donc, ainsi que le Japon, le Canada et la République populaire de Chine. En effet, les 10 équipes au départ de la compétition vendredi ont été réduites à cinq, les points obtenus lors des programmes courts permettant d’établir le classement.

Les hôtes chinois se sont qualifiés de justesse puisqu’ils comptaient le même nombre de points que la Géorgie, mais ont marqué plus de points sur leurs deux meilleures places, en couple et en danse sur glace.

Le ROC double les USA, Madeline Schizas qualifie le Canada

Par la suite, le patineur du ROC Mark Kondratiuk, le champion d’Europe 2022, est retourné sur la glace ce dimanche. Troisième au programme court vendredi, il a cette fois pris la deuxième place, ce qui a été suffisant pour doubler les USA au classement général pour puisque, plus tôt dans la journée, sa compatriote Kamila Valieva avait obtenu le maximum de points pour le ROC pendant que l’Américaine Karen Chen terminait cinquième.

« J’ai tout donné aujourd’hui et je suis heureuse d’avoir pu donner le maximum de points à mon équipe », a déclaré Valieva, la détentrice du record du monde dans les trois catégories (programme court, libre et total) et championne d’Europe 2022. « Je ne ressens pas trop la pression, au contraire. C’est plus facile ici [aux JO]… Enfin, peut-être pas plus facile, mais plus inspirant. L’ambiance est incroyable. Je ne suis pas là pour obtenir de gros scores, mais pour bien patiner. »

Le Japonais Kagiyama Yuma, qui a remplacé son compatriote Uno Shoma (deuxième au programme court vendredi) pour la finale, a fait le plein de points (10) chez les hommes alors que Higuchi Wakaba avait offert 9 points au Japon dans le programme court femmes plus tôt dans la journée.

Les USA ont aussi usé leur droit de faire un remplacement entre les deux programmes : Vincent Zhou a présenté son programme libre alors que Nathan Chen avait performé au programme court, offrant 10 points à son équipe. Zhou a terminé troisième, donnant 8 points de plus aux USA.

Alors qu’il reste trois épreuves à disputer dans cette finale, lundi 7 février, avec le programme libre des couples, des danseurs sur glace et des femmes, le Canada reste dans la course au podium. Ce dimanche, Madeline Schizas avait offert la qualification pour la finale à son équipe en prenant la troisième place.

Roman Radovsky, chez les hommes, en a ajouté 6 plus tard dans la matinée. Avec 30 points au compteur, soit 9 de retard sur la troisième place occupée par le Japon, tout reste possible pour le Canada, qui est le champion olympique en titre.

Le classement après le 6 février

ROC, 45 points USA, 42 points Japon, 39 points Canada, 30 points République populaire de Chine, 29 points

Le programme du lundi 7 février