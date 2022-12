Soyez prêt pour le forum annuel Terre de Jeux 2024

Le projet Terre de Jeux vise à impliquer les autorités locales et régionales qui souhaitent faire partie de l'aventure olympique et paralympique de Paris 2024 avec la volonté de mettre plus de sport dans la vie quotidienne des Français. L'ambition du programme est de renforcer la dimension nationale de Paris 2024 en permettant à tous les territoires de France, qui comprennent des milliers de villes, 18 régions et 160 000 clubs sportifs, de jouer un rôle dans les Jeux.

Le programme Terre de Jeux a été introduit en 2019 pour permettre aux collectivités territoriales de s'engager pleinement pour les Jeux et d'avancer ensemble pour renforcer le role du sport dans la société française et au-delà. Lors de son lancement, le président de Paris 2024 Tony Estanguet avant déclaré : « L’objectif est de permettre à tous les territoires, quels que soient leurs moyens, leur taille, qu’ils se situent dans l’hexagone ou dans les Outre-mer, de s’engager dans l’aventure olympique et paralympique et de profiter de la dynamique des Jeux pour mettre en valeur et accélérer leurs projets autour du sport. »

Le forum Terre de Jeux de cette année sera le troisième, et se déroule au Corum de Montpellier, de 8h45 à 17h.

Voici le programme :

The programme for the day is as follows:

A partir de 8h15 : Accueil petit déjeuner

9h15 : Ouverture commune Congrès « Enjeux des Jeux » et Forum Terre de Jeux 2024

10h : Forum Terre de Jeux 2024

12h : Trophées Terre de Jeux 2024

12h45 : Cocktail déjeunatoire

13h45 à 17h : Ateliers et stands autour des thématiques Terre de Jeux 2024 (visite libre)

Sous réserve de modifications

EN VISIO :

9h15 : Ouverture commune Forum Terre de Jeux 2024 et Congrès Enjeux des Jeux

10h : Forum Terre de Jeux 2024

12h : Trophées Terre de Jeux 2024

Plus de détails sur le forum Terre de Jeux sur le site officiel : https://www.forumterredejeux2024.org/fr/