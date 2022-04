En route pour Paris 2024 : le système de qualification du volleyball expliqué

Découvrez la manière dont sont attribués les quotas et le format de compétition de tous les sports inscrits au programme des Jeux Olympiques de Paris 2024. En volley, les équipes de France sont les premières qualifiées pour les JO. Olympics.com vous explique comment et combien d’équipes vont les rejoindre à Paris 2024 et les principaux changements par rapport à Tokyo 2020.