Comment se qualifier pour Paris 2024 en BMX Freestyle : Le système de qualification olympique expliqué

Rendez-vous ici pour en savoir plus sur les critères d’éligibilité (section C).

Quel est le parcours de qualification de BMX Freestyle pour Paris 2024 ?

Certaines places de quota sont attribuées nominativement (via les Séries d'épreuves de qualification olympique) et d’autres aux CNO (via les Championnats du monde de Cyclisme urbain 2022 et les Championnats du monde de Cyclisme 2023).

Un total de 22 places de quota (11 par genre) seront à prendre entre novembre 2022 et juin 2024, les deux autres (une par genre) pour atteindre le total de 24 athlètes étant réservées au pays hôte.

Trois compétitions ont des places de quota de BMX Freestyle à décerner, mais l’ordre d’attribution n’est pas chronologique, la liste des qualifiés n’étant pas confirmée avant 2024. L’attribution se fera dans l’ordre suivant :

Séries de qualification olympique 2024 - six places de quota par genre Championnats du monde de Cyclisme urbain 2022 - deux places de quota par genre Championnats du monde UCI de Cyclisme 2023 - trois places de quota par genre

Processus de qualification

Un total de 12 places de quota par genre seront attribuées. Onze places de quota sont attribuées sur la base des qualifications et de la performance, la place restante étant réservée au pays hôte.

Les premières places de quota (six par genre) seront d’abord attribuées aux athlètes les mieux classés (par nom) lors des Séries d'épreuves de qualification olympique (mars-juin 2024). Une fois confirmées par le CNO, ces places de quota ne seront plus disponibles.

Les cinq places de quota restantes seront attribuées lors des Championnats du monde de cyclisme urbain 2022 ou les Championnats du monde de cyclisme 2023.

Si tous les continents ne sont pas représentés suite aux résultats des Séries d'épreuves de qualification olympique, la première des deux places de quota restantes, par genre, sera attribuée rétroactivement aux CNO les mieux classés, d’un continent pas encore qualifié, lors des Championnats du monde de cyclisme urbain 2022.

Les trois dernières places de quota seront attribuées lors des Championnats du monde UCI de cyclisme 2023, la priorité étant donnée au CNO d’un continent pas encore qualifié, ce afin d’assurer une représentation continentale.

Une fois que tous les continents auront obtenu une place de quota, la(es) place(s) restante(s) sera attribuée selon les résultats des Championnats du monde UCI de cyclisme urbain 2022 ou des Championnats du monde UCI de cyclisme 2023 (dans cet ordre). Elle(s) sera attribuée au(x) CNO le mieux classé qui n’est pas encore qualifié pour les Jeux, peu importe le continent.