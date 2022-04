Paris 2024 : Un relais de 24 h autour du monde pour la Journée internationale du sport pour le développement et la paix

Un défit inédit pour une grande cause.

Le 6 avril, à l’occasion de la Journée internationale du sport pour le développement de la paix, le comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères organisent un relais sportif à taille planétaire, afin de « célébrer le pouvoir de rassemblement du sport ».

Dans 44 pays et territoires d’Outre-Mer, tous labélisés « Terre de Jeux 2024 », plus de 8 000 personnes participeront à ce relais qui parcourra tous les continents sur plus de 22 000 km et tous les fuseaux horaires.

Le relais débutera aux Fidji, dans le Pacifique, et traversera l’Océanie, l’Asie, l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, puis fera un retour dans le Pacifique pour se terminer en Polynésie Française, où se déroulera l’épreuve de surf des JO de Paris 2024.

Des athlètes de haut niveau seront également impliqués, comme la Mozambicaine Maria Mutola, championne olympique du 800 m à Sydney 2000, ainsi que l’Équatorienne Neisi Dajomes, médaillée d’or en haltérophilie à Tokyo 2020.

Trente sports pratiqués pour le développement de la paix

Le relais prendra la forme de plusieurs événements sportifs, qui auront lieu à 9h heure locale et dureront une heure. Au total, 30 sports seront pratiqués pendant ce relais à travers le monde.

L’Ambassade de France en Libye organisera par exemple une course par équipe de 4 personnes, alors qu’au Ghana, l’ambassadrice de France disputera un combat de boxe contre Samuel Takyi, médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo 2020 dans la catégorie des poids plumes. L’Ambassade de France au Brésil organisera quant à elle une course en kayak sur le lac Paranoá, à Brasilia, tandis que la Guyane proposera à des sportifs valides et en situation de handicap un relais autour de la course à pied, de la course fauteuil et du VTT.

Une course de collecte de fonds sera organisée par l’Ambassade de France en Ouganda, afin d’aider une ONG qui utilise la pratique sportive pour « éloigner les jeunes à risque de la violence, de la criminalité et de la consommation de drogues. »

L’honneur de clôturer ce relais sera donc réservé à la Polynésie française, qui organisera une course sur la vague de Teahupo’o, que tenteront de dompter les surfeurs de Paris 2024.

Tony Estanguet : « Créer un moment de convivialité, de fraternité et d’unité autour du sport »

Le président de Paris 2024 et triple champion olympique de canoë slalom Tony Estanguet souligne le caractère rassembleur de ce relais.

« Le sport nous invite à coopérer, à partager, à nous dépasser et à devenir meilleurs, ensemble », a-t-il déclaré. « Ce 6 avril, chaque ambassade, chaque territoire impliqué dans le Relais autour du monde contribuera à créer un moment de convivialité, de fraternité et d’unité autour du sport. Grâce à ce Relais et à l’implication des ambassades, nous portons l’ambition d’engagement de Paris 2024 encore plus loin, dans le monde entier. C’est la vocation du label « Terre de Jeux 2024 » que de rapprocher les personnes et les territoires autour de l’élan unique des Jeux et du sport »

Pour suivre le relais pour la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, rendez-vous sur le compte Twitter de Paris 2024