Beijing 2022 - Ski alpin, Arthur Bauchet : « C’était clairement un combat contre moi-même »

Le para skieur alpin Arthur Bauchet a remporté sa deuxième couronne paralympique ce lundi 7 mars, en s’imposant en super combiné debout à Beijing 2022.

Alors que la compétition devait se dérouler le mardi 8 mars, les conditions météorologiques ont incité les organisateurs à avancer les courses à ce lundi. Les para skieurs alpin ont donc enchaîné la descente, le super-G et le super combiné en trois jours.

Mais malgré une grande fatigue à la fin de sa course, Arthur Bauchet ne pouvait être que satisfait de remporter un nouveau titre paralympique, deux jours après celui de descente.

Le Varois a pris les rênes de la compétition en pointant à la première place du classement de la première manche de super-G, en 1 min 10 s 88 et a conservé cette première place lors de la deuxième manche de slalom, réalisée en 39 s 38.

C’est donc avec un temps cumulé de 1 min 50 s 26 que le Français s’est offert une nouvelle Marseillaise à Pékin, devançant de 4 s 22 le Finlandais Santeri Kiiveri et de 4 s 51 le Néo-Zélandais Adam Hall, les skieurs qui complètent ce podium.

Un deuxième titre paralympique en deux jours

Après une première médaille d’or gagnée en descente, le skieur de 21 ans seulement, a maîtrisé le début de ses Jeux Paralympiques, quatre ans après avoir glané quatre médailles d’argent à PyeongChang 2018.

« J’étais euphorique dans l’aire d’arrivée, mais les jambes m’ont très vite rattrapées après la sortie », expliquait-il au micro de France TV, après course.

Le natif de Saint-Tropez est atteint de paraparésie spastique, une maladie rare qui provoque des hypertonies musculaires et une faiblesse dans les membres inférieurs.

Après avoir passé la ligne d’arrivée et constaté qu’il avait remporté les deux manches de super-G et slalom qui composent le super combiné, le désormais sextuple médaillé paralympique a dû prendre de longues minutes pour se reposer et a opté pour le fauteuil roulant pour ne pas se fatiguer d’avantage.

« Le sport est un combat contre soit même et aujourd’hui c’était clairement un combat contre moi et mes jambes. À chaque virages je me disais "Allez ! Il faut que tu y ailles". Je crois que c’est ma pire manche de slalom, mais je suis allé la chercher [cette victoire]. »

Désormais, il a rendez-vous avec les épreuves de slalom géant et de slalom qui se tiendront les 10 et 12 mars. Tout l’enjeu sera donc de profiter un maximum de ces deux jours de repos pour recharger les batteries et arriver au top de sa forme sur ces deux nouvelles occasions d’entrer dans l’histoire paralympique.

« J’ai deux jours de repos, je vais bien en profiter. Je savais que de déplacer le super combiné à aujourd’hui allait être compliqué, donc là, je vais vraiment me reposer pour arriver sur le géant un peu plus frais. »

Arthur Bauchet : le bon camarade

Alors que le monde entier à les yeux rivés sur lui avec cette nouvelle victoire paralympique, Arthur Bauchet lui, regardait ses coéquipiers.

Quand France TV lui a demandé après course, ce qu’il avait en tête lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée, le skieur a répondu : « J’ai d‘abord regardé les résultats et puis j’ai cherché le nom de Baboo [Manoël Bourdenx] qui était arrivé avant moi. Il était en chasse pour un podium, je ne savais pas ce qu’il avait fait et j’espérait vraiment qu’il y soit, mais malheureusement je l’ai croisé après et ça ne l’a pas fait pour lui, comme pour Marie. Donc je suis un peu déçu pour mes collègues qui pouvaient faire de beaux résultats, mais bon c’est le sport. »

Un esprit d’équipe qui vit au travers d’Arthur Bauchet, qui ne se cantonne pas au ski alpin. Il a également pris le temps de féliciter Cécile Hernandez, la snowbardeuse française qui a été sacrée championne paralympique de boardercross SB-LL2 le même matin.

Donc en plus d’être un skieur hors pair, Bauchet est également le coéquipier idéal.

Lui et ses compatriotes auront rendez-vous avec la suite des épreuves paralympiques de ski alpin dans deux jours pour tenter de briller ensemble sur un podium.

Quand voir Arthur Bauchet en action à Beijing 2022 ?

Le programme à venir du para skieur alpin Arthur Bauchet à Beijing 2022 :