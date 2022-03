Les para hockeyeurs de la République populaire de Chine continuent de progresser, les États-Unis visent un quatrième titre consécutif

Les pucks ont volé, la musique a retenti, les filets ont tremblé et le stade a vibré : les débuts de la République populaire de Chine dans le tournoi de para hockey sur glace aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 ont ressemblé à un rêve.

Une victoire 7-0 sur la Slovaquie ce samedi 5 mars a régalé un fervent public qui a acclamé son nouveau héros de para hockey sur glace : Shen Yifeng. Il a marqué quatre buts pour prouver qu’il méritait bien son surnom de « Petit tourbillon ».

Le deuxième match des Chinois a été tout aussi impressionnant avec une victoire 5-2 sur la République tchèque. Ce succès a assuré leur qualification pour la phase à élimination directe grâce notamment au cinquième but en deux matchs de Shen.

« Je suis très excité. Je n’arrive pas à mettre des mots sur mes émotions. On évolue et je marque à un niveau élevé, c’est difficile d’expliquer ce que je ressens », a réagi le joueur de 23 ans.

Ce qui est encore plus remarquable dans les performances actuelles de la sélection chinoise de para hockey sur glace, c’est qu’elle n’a vu le jour qu’en 2016. Mais comment a-t-elle fait pour progresser autant en aussi peu de temps ?

« On a le meilleur staff », a expliqué Shen. « On est une équipe très jeune et très proche. On a beaucoup de confiance. La raison de nos progrès est notre application. »

La République populaire de Chine jouera son dernier match du groupe B ce mardi face à l’Italie, une équipe qui cherche à se qualifier pour les barrages.

Les favoris du tournoi de para hockey sur glace sont les États-Unis. Menés par la star Declan Farmer, les triples tenants du titre ont commencé leur séjour à Pékin avec deux victoires convaincantes pour s’offrir la première place du groupe A et accéder aux phases finales.

Les Américains ont dominé le Canada dans un classique entre grands rivaux (5-0) avant de prendre le dessus sur la République de Corée ce dimanche grâce à un triplé de Jack Wallace (9-1).

À la rencontre de l’équipe chinoise de para hockey sur glace

Chaque joueur de para hockey sur glace a une histoire à raconter.

Shen s'est fait amputer ldes deux jambes suite à un accident de train en 2005. Son coéquipier Wang Zhidong, qui a déjà quatre passes décisives à son compteur à Beijing 2022, souffre d’un handicap à la suite d’un accident sur une ligne à haute tension quand il avait sept ans.

Le capitaine Cui Yutao est le joueur le plus expérimenté de cette équipe du haut de ses 36 ans. Ancien para cycliste, il s’est mis au para hockey sur glace quand la République populaire de Chine a obtenu l’organisation des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022.

« Ce qui m’a attiré dans le para hockey sur glace, c’est son pouvoir d’unir, l’entraide et la passion qui sont des choses importantes », a-t-il expliqué à l’IPC.

Yu Jing est la seule femme dans l’équipe de 18 joueurs qui représente le pays hôte. Elle n’est que la troisième hockeyeuse sur glace à participer aux Jeux Paralympiques d’hiver.

La Norvégienne Brit Mjaasund Oeyen à Lillehammer 1994 et Lena Schroeder à PyeongChang 2018 ont été les deux premières.

Alors que la République populaire de Chine n’a presque rien à jouer, l’Italie a besoin d’une victoire dans le dernier match du tour préliminaire pour assurer sa place en quarts de finale. Avant ce duel décisif, les Italiens ont fait le plein de confiance grâce à une victoire aux tirs au but sur la Slovaquie ce dimanche.

Le match débutera à 16h35 heure locale (9h35 CET).

« Je n’ai pas peur de jouer devant des milliers de supporters »

Il y a eu du sang, de la sueur et des larmes ce dimanche dans le choc entre l’Italie et la Slovaquie. David Korman a inscrit le premier but de l’histoire paralympique de la Slovaquie en para hockey sur glace à la fin de la seconde période, mais Gianluigi Rosa a égalisé six minutes avant la fin du match.

Après 50 intenses minutes dont cinq en prolongation, tout s’est joué lors de la première séance de tirs au but de Beijing 2022. Et c’en était trop pour certains.

« J’étais tellement tendu que j’ai pleuré à la fin », a avoué le défenseur italien Andrea Macri en essuyant du sang provenant d’une blessure subie pendant le match.

Il n’était pas le seul à essayer de contenir son émotion quand Nils Larch était sur la glace pour tirer le quatrième penalty italien en sachant qu’il était décisif.

« J’étais livide », a avoué Alex Enderle, le meilleur ami du joueur de 24 ans. « Je n’étais même pas sûr de pouvoir regarder. »

Heureusement pour les Italiens, la personne la plus détendue de la patinoire était Nils Larch. Il a dribbler le puck avec sa crosse, avant de le propulser au fond des filets.

« J’aime les tirs au but », a-t-il expliqué tranquillement après son exploit.

L’autre héros italien de la soirée était Julian Kasslater. Le gardien de 39 ans n’avait jamais joué une minute aux Jeux Paralympiques d’hiver auparavant, mais il est sorti du banc quand Gabriele Araudo a été contraint de céder sa place à cause d’une blessure dans le troisième tiers-temps.

Kasslater a arrêté deux tirs au but pour offrir la victoire aux siens.

« C’était beaucoup d’émotions », a dit Macri à Olympics.com après le match face à la Slovaquie et à la veille d’affronter la République populaire de Chine.

« On a beaucoup transpiré. C’était tellement dur, mais je suis tellement fier de mes coéquipiers parce qu’ils ont fait un boulot incroyable. »

Maintenant, l’Italie va affronter des Chinois qui sont invaincus, qui ont marqué 12 buts en deux matchs et qui vont pouvoir compter sur le soutien du public.

« Je n’ai pas peur de jouer face à des milliers de supporters adverses » a prévenu Macri, déjà présent à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018.

« J’espère que demain, il y aura une belle ambiance de Jeux Paralympiques. Je suis tellement content de ça. »

Les États-Unis ont envoyé un message à la concurrence dès le tour préliminaire

Dans le même temps, les États-Unis ont réussi une entame idéale dans le groupe A. Ils ont battu leurs grands rivaux canadiens (5-0) puis dominé la République de Corée (9-1) pour assurer une qualification aisée au tour suivant.

Declan Farmer a commencé Beijing 2022 comme il avait terminé PyeongChang 2018 : en marquant face au Canada. Après un but décisif en prolongation pour décrocher le titre il y a quatre ans, il a commencé le tour préliminaire avec un but et trois passes décisives face au pays à la feuille d’érable. Cette performance a permis au joueur de 24 ans de devenir le meilleur marqueur de l’histoire américaine aux Jeux Paralympiques d’hiver.

Même les Canadiens ont salué sa performance.

« C’est un excellent joueur. Il le prouve depuis de nombreuses années », a reconnu Tyler McGregor, le capitaine canadien, après le premier match du groupe A.

« Il a un QI hockey très élevé et semble être toujours près du but adverse. C’est un joueur qu’il faut cibler pour le maîtriser, mais on n’a pas été capable de le faire aujourd’hui. »

Les coéquipiers de Declan Farmer n’étaient pas surpris non plus.

« Il n’a pas besoin de beaucoup parler, il doit juste faire ce qu’il sait faire et le reste de l’équipe suivra », a analysé l’entraîneur américain David Hoff.

« Il est tellement important pour nous dans ce domaine. C’est assez amusant à regarder, surtout quand vous portez le même maillot que lui. »

Declan Farmer a inscrit cinq points de plus, deux buts et trois passes décisives, lors de la démonstration face à la République de Corée. Dans cette rencontre, Jack Wallace s’offrait un triplé.

Evan Nichols, le plus jeune joueur de l’effectif américain, a réussi ses débuts aux Jeux Paralympiques d’hiver. Du haut de ses 17 ans, il a été impliqué sur trois buts, autant que son capitaine Josh Pauls.

« Jouer dans une équipe aussi talentueuse est un véritable privilège », a avoué Wallace.

« L'altruisme, le fait d'être prêt à renoncer à une partie de son temps de glace pour s'assurer que tout le monde en ait, chaque joueur dans cette équipe a adhéré à cette philosophie. »

Avec 14 buts pour et seulement un contre en deux matchs, les para hockeyeurs américains semblent bien partis pour viser un quatrième titre paralympique consécutif.