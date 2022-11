Nikita Ducarroz sur la santé mentale : « Vous n’êtes pas seul et c’est ok d’en parler »

Lorsqu’il s’agit d’évoquer l’impact que le BMX Freestyle a eu sur sa vie, Nikita Ducarroz ne pèse pas ses mots.

« Le BMX a d’abord sauvé ma vie car j’ai trouvé quelque chose qui me passionnait et qui me donnait une raison de sortir de chez moi », déclarait la médaillée de bronze des JO de Tokyo 2020 lors d’une interview exclusive avec Olympics.com lors du Madrid Urban, en juin dernier.

Pendant l’adolescence, Ducarroz souffrait d’anxiété, à tel point qu’elle ne pouvait plus sortir de chez elle. Elle avait arrêté d’aller à l’école et d’avoir des contacts avec le monde extérieur.

Le BMX a été fondamental pour surpasser cette période difficile et elle estime que la communauté de rideurs l’a également beaucoup aidée.

« J’ai commencé à découvrir une communauté et ils sont devenus mes amis », confiait la Suissesse à propos du groupe d’athlètes qui sont également ses adversaires en compétition, mais dont l’amitié qui a été créée lui permet de se sentir à sa place.

« Ils sont devenus une famille, et tout ce qui a été construit m’a donné un grand sentiment d’attention et de gentillesse. Ce sont des personnes sur qui je peux compter. »

« À partir de là, cela m’a donné une raison d’être ici et de me donner un but. C’est toujours le cas aujourd’hui. »

Le BMX : un sport mais aussi une communauté

L’idée que le BMX va plus loin que les frontières du sport n’est pas seulement émise par Ducarroz. Un grand nombre de rideurs habitués des podiums internationaux est également sur la même ligne.

La Britannique Charlotte Worthington, qui a remporté la première médaille d’or olympique de ce sport à Tokyo 2020, avait également confié à Olympics.com que le BMX était « une deuxième famille », et le Croate Marin Rantes, vainqueur de la Coupe du monde 2018, avait expliqué comment le vice-champion olympique vénézuélien Daniel Dhers l’avait aidé à s’entraîner alors que dans sa ville, il n’y avait aucun skatepark.

« Lorsqu’il m’a invité chez lui car je n’avais aucun endroit pour m’entraîner, c’était incroyable », se rappelle Marin, à propos de sa rencontre avec Dhers en 2017. « La première année, je n’avais pas d’argent et il m’a hébergé chez lui gratuitement… Ce n’est pas juste un ami, il m’a adopté. C’est mon père en BMX. »

Ducarroz ressent également ce sens de la communauté, et ce n’est pas exagéré de dire qu’en faire partie a été un point déterminant dans sa vie.

Désormais, elle désire rendre ce que le BMX lui a donné.

Normaliser les discussions sur la santé mentale

Ducarroz admet qu’elle ressent toujours des problèmes liés à la santé mentale. Elle a d’ailleurs développé MindTricks, un compte Instagram où les athlètes, des personnes du monde du sport et une communauté encore plus grande peut partager ses expériences sur la santé mentale.

« MindTricks a débuté car je publiais du contenu sur la santé mentale sur mon compte Instagram. Je me suis alors dit que ce serait bien de créer quelque chose pour que les autres puissent faire de même, un endroit central où tout le monde peut lire ces expériences et se sentir inspiré pour partager les siennes. »

Lorsque Ducarroz a commencé à parler de ses problèmes, elle se sentait minoritaire. Mais son courage a eu un effet boule de neige et des discussions plus larges ont finalement émergées à propos de la santé mentale dans les sports d’action, et sur le pouvoir que la parole peut avoir pour aider et guérir.

« Je pense que le plus important, c’est le fait que vous n’être pas seul et que c’est ok d’en parler. »

« Lorsque j’ai commencé à en parler, ce n’était pas très habituel. Personne n’en avait jamais parlé. Mais la réponse que j’ai reçue était tellement extraordinaire que ça m’a donné envie de continuer à le faire, et de continuer à aider les autres.

Depuis qu’elle a lancé MindTricks, Ducarroz est surprise du nombre d’athlètes et de membres de la communauté de BMX qui a répondu positivement à la plateforme et à son but « de permettre aux autres de sentir qu’ils peuvent en parler, et que c’est ok ».

« J’ai reçu tellement de messages de remerciement ou encore de personnes qui m’ont dit qu’une publication les a aidé et incité à demander de l’aide. Si seulement ça avait aidé une personne, ça aurait valu le coup mais de voir que la réponse était si grande est vraiment inattendue. »

Le regard tourné vers l’avenir

Ducarroz vit actuellement les meilleurs moments de sa carrière. Après sa médaille d’argent à Tokyo 2020, qui l’a laissé « sans voix », elle a continué à délivrer de belles performances et figure aujourd’hui au premier rang mondial.

Et même si elle est « très enthousiaste » à propos des Jeux de Paris 2024, elle veut également laisser un autre héritage au BMX.

« Je veux juste montrer que peu importe qui vous êtes, d’où vous veniez où ce que vous devez endurez, vous pouvez accomplir n’importe quel objectif. »

« Et montrer à quel point le BMX est incroyable et inclusif, et que ça peut aider beaucoup de monde. »