Les grands moments olympiques de Nicola Spirig, qui prendra sa retraite à la fin de la saison

Nicola Spirig va mettre un terme à sa carrière sportive à l’issue de la saison 2022. La Suissesse va prendre sa retraite à 40 ans dont plus de la moitié passée au plus haut niveau du triathlon mondial.

Depuis sa victoire aux Championnats d’Europe juniors en 1999, la native de Bülach s’est bâtie un palmarès riche de deux médailles olympiques, six titres continentaux en individuel et de nombreux podiums en séries mondiales.

La mère de trois enfants a participé cinq fois aux Jeux Olympiques. Elle a notamment décroché l'or à Londres 2012 et l'argent à Rio 2016 pour entrer dans l’histoire en devenant la première triathlète à remporter deux médailles olympiques.

Revivez les plus grands exploits de Nic aux JO.

Athènes 2004 : Une première participation pour la prometteuse Suissesse

Nicola Spirig avait 22 ans quand elle a participé aux Jeux Olympiques pour la première fois de sa carrière. Elle avait déjà terminé deux étapes de Coupe du monde dans le top 10 et s’affirmait comme une des triathlètes les plus prometteuses de la planète.

Son palmarès dans les catégories jeunes était impressionnant avec une médaille de bronze aux Championnats du monde U23, et trois médailles dont une en or aux Championnats du monde juniors.

Aux Jeux Olympiques d’Athènes 2004, la Suissesse a pris la 19e place seulement quelques mois après avoir été victime d’une fracture de fatigue à un tibia. Cette participation lui a permis d'engranger de l'expérience pour la suite de sa carrière...

Beijing 2008 : Une sixième place pour confirmer son potentiel

Avant de participer aux Jeux Olympiques de Beijing 2008, Nicola Spirig a décroché ses premières médailles internationales au niveau élite. Elle a pris la troisième place des Championnats d’Europe et a gagné sa première course en Coupe du monde avec un succès à Eilat en 2007.

La Suissesse est même passée à la vitesse supérieure quelques semaines avant de se rendre en République populaire de Chine avec un titre continental en relais femmes et une deuxième victoire en Coupe du monde.

À Pékin, la native du canton de Zurich est passée à 35 secondes du podium et s'est classée sixième. Elle n’a ensuite plus jamais fait moins bien dans une épreuve individuelle aux Jeux Olympiques.

Londres 2012 : La consécration

Après Beijing 2008, Nicola Spirig a remporté trois titres européens et été sacrée championne du monde au sein de l’équipe suisse de relais mixte. Elle est arrivée à Londres 2012 en étant une des favorites au titre olympique. Et la Suissesse a assumé ce statut.

Dix-huitième à plus d'une minute de la tête de la course après la natation, elle a intégré le groupe de tête dans la première moitié à vélo, ne le quittant pas jusqu'à l'entame de la course à pied.

Le nombre de prétendantes au titre a diminué au fil des kilomètres. Avant la dernière ligne droite, il n’en restait plus que deux : Nicola Spirig et Lisa Norden.

La Suissesse et la Suédoise ont été créditées du même temps sur la ligne d'arrivée : 1 h 59 min 48 s. Une photo-finish a été nécessaire pour les départager et c’est Nicola Spirig qui a été sacrée.

Rio 2016 : Une médaille pour l’histoire

Après son titre olympique, Nicola Spirig a remporté trois nouvelles médailles d’or dans des grands rendez-vous : deux aux Championnats d’Europe, une aux Jeux européens. Mais c’est en-dehors du sport que la Suissesse a connu son plus beau succès en devenant maman d’un petit Yannis.

Cet heureux événement qui change une vie ne l’a pas fait dévier de son objectif : monter sur un nouveau podium olympique. À Rio 2016, malgré une préparation tronquée par une fracture d’une main, la triathlète de 34 ans a décroché la médaille d’argent.

Celle qui partage sa vie avec l'olympien Reto Hug était en tête jusqu’à l’ultime tour de course à pied. Dans les deux derniers kilomètres, elle a été distancée par l’Américaine Gwen Jorgensen qui a terminé 40 secondes avant elle pour décrocher l’or.

Nicola Spirig a tout de même réalisé un exploit historique en devenant vice-championne olympique : elle est devenue la première femme à remporter deux médailles olympiques en triathlon.

Tokyo 2020 : Une cinquième participation aux JO, deux tops 10 supplémentaires

Nicola Spirig n’a pas été rassasiée par son exploit historique. Elle a continué d’enchaîner les performances de haut-niveau en Coupe du monde et en Championnats d’Europe en montant sur plusieurs podiums après avoir agrandi sa famille à deux reprises.

C’est donc après trois grossesses que la native de Bürlach a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021. Elle s'est alignée sur deux épreuves avec deux tops 10 à la clé. En individuel, la maman de trois enfants a pris la sixième place à un peu plus d’une minute du podium. Dans le relais mixte, sa performance n’a pas été suffisante pour permettre à son équipe de décrocher une médaille dans cette épreuve inédite. La Suisse a terminé à la septième place.

Nicola Spirig n'a pas décroché une troisième médaille olympique et Georgia Taylor-Brown partage désormais avec elle le statut de triathlète la plus décorée de l'histoire des JO mais elle a confirmé sa place dans l'histoire du triathlon mondial.