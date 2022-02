Nathan Chen et la quête de sa médaille d’or ‘irréelle’ : concentration, amis et conviction pour ne pas avoir peur

Les médailles d’or sont plus lourdes lorsqu’elles sont autour de votre cou.

« Elle est plutôt lourde. Cela semble toujours irréel », admet Nathan Chen au lendemain de sa performance majeure en patinage artistique, qui lui a valu la médaille d’or des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

« J’ai rêvé de ce moment depuis si longtemps, mais je n’ai jamais vraiment pensé que cela pourrait se concrétiser », ajoute l’athlète de 22 ans, avec sa toute nouvelle récompense serrée contre lui. « Ça ne me semble toujours pas vraiment réel de l’avoir autour du cou ».

Moins de 24 heures plus tôt, Chen avait réussi là où il avait échoué quatre ans auparavant : donner le meilleur de lui-même sur la scène olympique, de l’ouverture du programme court à la fin du programme libre.

Oui, il a dû faire face à des turbulences, mais au lieu de le faire complètement sortir de son patinage, Chen s’est adapté aux conditions. Tout comme avec son incrédulité à l’idée de remporter l’or, l’Américain a dû faire face à ses doutes lorsque les premiers accords de la chanson « Rocket Man » ont retenti dans les haut-parleurs du Capital Indoor Stadium de Pékin.

« J’essayais juste de dégager un peu de confiance en moi », explique-t-il. « Parfois, lorsque vous vous mettez en tête de faire quelque chose, même si vous n’en avez pas envie, votre corps se laisse naturellement porter par ce sentiment ».

L’auto-persuasion a été décisive pour Chen qui, en tête après le programme court, devait patiner en dernier après ses rivaux Hanyu Yuzuru, Uno Shoma et Kagiyama Yuma, ayant eux-mêmes réussi de solides prestations.

« Je me suis dit ‘Très bien, amuse-toi. Sois confiant et tu le feras’. J’ai commencé le programme et je n’avais plus qu’à me dire ‘Respire. Fais entrer ton corps en contact avec la glace’ ».

Nathan Chen : « Je savais que j’en avais fait assez »

Si son entraîneur Rafael Arutunian et ses chorégraphes Shae-Lynn Bourne et Marie-France Dubreuil ont aidé Chen à améliorer son patinage de l’extérieur, son travail avec le psychologue spécialisé dans le sport Erik Potterat a changé sa mentalité de l’intérieur.

« Il m’a été d’une aide extrêmement précieuse durant ces Jeux », affirme Chen. « L’une des principales choses que j’ai retenues et que j’ai essayé de me rappeler, c’est de profiter de cette expérience. Le fait que je sois déjà ici, aux Jeux Olympiques, c’est déjà énorme, alors le reste de ce voyage aux Jeux ne devait plus être que pour s’amuser et vivre cette folle aventure ».

Cette approche a changé en quatre ans. Quand Chen est arrivé PyeongChang 2018, comme il l’avoue, il n’avait que des envies d’or, rien d’autre. Une approche qui l’a finalement handicapé, échouant aussi bien dans le programme court de l’épreuve par équipe que lors des épreuves en individuel, desquelles il a terminé cinquième.

À Pékin, l’approche se voulait plus détendue. Il était là pour travailler dur et faire de son mieux, bien évidemment, mais il s’interdisait de se mettre la médaille autour du cou avant que le travail ne soit fait. Chaque étape, sur comme en-dehors de la glace, devait être franchie en temps et en heure.

« Les résultats sont des données qui sont hors de mon contrôle », répète-t-il. « Parfois, vous ne ressentez pas ce dont vous avez envie. Mais pour arriver à ce stade, vous pouvez faire semblant et prétendre que vous vous sentez bien, votre corps suit alors naturellement. Il n’y avait plus qu’à mettre un sourire sur mon visage et de prendre une bonne pose pour que j’active le mode ‘confiance’. Et même si la confiance n’est pas là, vous vous sentirez confiant ».

S’il s’est battu pour gagner cette confiance au début, Chen n’a pu s’empêcher, quelques secondes plus tard, de faire irradier un grand sourire au milieu du programme, qui s’est ensuite transformé en joie pure, entre exaltation et soulagement, à la fin de sa performance. Car il le savait, il venait de faire tout ce qu’il fallait.

« C’était vraiment spécial », affirme-t-il sitôt sorti de la patinoire. « Immédiatement, je me suis dit ‘Oh mec, à un saut près ! J’aimerais pouvoir revenir en arrière et le refaire’. Mais, bien entendu, je savais que j’avais fait ce qu’il fallait pour m’assurer la victoire. Et Raf m’a dit ‘Mec, la seule chose que je n’ai pas, c’est un titre de champion olympique’. Je savais à quel point il le voulait. Je suis très heureux d’avoir pu faire partie de ce voyage avec lui ».

Nathan Chen reçoit sa médaille d'or à Beijing 2022

Sur sa ‘merveilleuse’ expérience à Pékin, et ce qui l’attend

Chen a obtenu le résultat escompté : remporter l’or, oui, mais aussi profiter de l’expérience d’une manière qu’il n’avait pu adopter en 2018. Il était ainsi un visage toujours présent autour de la patinoire de patinage artistique dans les jours qui ont suivi l’épreuve masculine, venant soutenir les danseurs sur glace, les femmes et les couples.

Il ne se projette pas encore vers les Championnats du monde du mois prochain, auxquels il n’a pas toujours confirmé sa présence. Il a revanche bien l’intention de reprendre ses études à Yale à l’automne, manifestement satisfait de son expérience olympique et de ce qu’elle lui a apporté.

« J’ai eu beaucoup de chance de faire partie de l’équipe olympique américaine », déclare Chen. « Certains de mes meilleurs amis, dans et en-dehors du sport, font partie de cette équipe. Cela a vraiment été merveilleux de pouvoir partager tous ces souvenirs avec eux. Deux de mes plus proches camarades d’entraînement, Mariah Bell et Michal Brezina étaient également aux Jeux avec Rafael, ça a rendu tout cela vraiment très spécial ».

Même s’il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, Chen tient à ce que son expérience serve d’exemple : du travail acharné et des exploits, bien sûr, mais surtout un athlète qui a su converser sa passion et son amour de son sport.

C’est le conseil qu’il aimerait partager à tous les jeunes qui veulent se lancer dans le patinage artistique : trouver l’amour et le garder.

« Je pense que, quels que soient les objectifs que vous vous êtes fixés, la chose la plus importante est de vous assurer que vous conservez de l’amour et de la passion pour le sport », conclut-il. « Bien sûr, la trajectoire ne sera pas toujours rectiligne, il y aura des hauts et des bas. Mais dans les moments où vous êtes en bas, je pense qu’il est très important de pouvoir trouver une équipe et de continuer à se reposer sur cette équipe, à faire confiance à cette équipe pour qu’elle vous soutienne et vous aide dans votre voyage ».