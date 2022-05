Mondo Duplantis : Mon plan pour la saison 2022 

Relever la barre, c’est ce à quoi s’attèle Armand ‘Mondo’ Duplantis, dans tous les sens du terme.

La superstar de l’athlétisme est encore sur son nuage après avoir établi deux records du monde en mars. Le Suédois a passé une barre à 6,20 m lors des Championnats du monde en salle, quelques jours seulement après avoir franchi 6,19 m pour la première fois.

Lorsqu’il est interrogé sur ses objectifs pour le reste de la saison 2022, sa réponse est limpide : seul un premier titre de champion du monde dans l’Oregon en juillet prochain et d’autres records du monde le satisferont.

Le détenteur des records du monde en salle et en plein air s’est déjà octroyé l’or olympique à Tokyo 2020 et un titre mondial en salle, ainsi que celui de champion d’Europe en salle et en plein air.

Il est aussi le tenant du titre en Diamond League, une compétition qui reprend ce vendredi à Doha.

Objectifs Diamond League à Doha, Eugene et Oslo

Deux mois après avoir décroché le titre mondial indoor, l’athlète de 22 ans est l’un des sept champions olympiques en titre à lancer sa campagne de Diamond League à Doha.

En 2020, il a remporté 16 compétitions sur 16, avec trois records du monde du monde à la clé. Il avait notamment passé 6,17 m et 6,18 m pendant la saison en salle.

Le point d’orgue de sa carrière est ensuite intervenu lors de l’épreuve de Diamond League de Rome, où il a franchi 6,15 m, soit le plus haut saut en extérieur de l’histoire. Le Suédois faisait tomber le record du monde de Sergei Bubka, vieux de 26 ans.

Il a ouvert sa saison 2022 en battant par deux fois le record du monde en salle à Belgrade. Désormais, la Diamond League se profile pour lui permettre d'améliorer, une nouvelle fois, son record en plein air.

« Mon entraînement s’est très bien passé durant l’hiver, et bien que ce ne soit que le début de saison, je pense que les conditions à Doha seront idéales pour sauter haut. J’ai franchi 5,82 m lors de cette étape en 2020, alors j’aimerais vraiment me rapprocher des 6,00 m cette fois-ci », a-t-il déclaré dans une interview accordée aux organisateurs de la Diamond League avant l’ouverture de la saison le 13 mai.

À Doha, il devrait faire face au champion olympique de Londres 2012 Renaud Lavillenie, à l’Américain Chris Nilsen, en argent à Tokyo juste derrière lui, et au Polonais Piotr Lisek, médaillé de bronze mondial.

Deux semaines plus tard, les 27 et 28 mai, il reviendra dans le pays qui l’a vu naître pour la Prefontaine Classic à Eugene.

Durant cet événement, ses principaux concurrents devraient être les médaillés olympiques de Tokyo Nilsen et Thiago Braz Da Silva, le double champion du monde Sam Kendricks et le Français Lavillenie.

Duplantis tentera ensuite de s’assurer sa troisième victoire aux Oslo Bislett Games le 16 juin, où il sera la tête de gondole d’un plateau de stars comprenant le champion olympique de Rio 2016 Braz, Lavillenie et Kendricks.

La Diamond League servira de tremplin idéal à Duplantis avant des Championnats du monde ‘à domicile’.

Le perchiste est né en Louisiane d’un père américain - Greg - et d’une mère suédoise - Helena - qui supervisent tous deux ses séances d’entraînement.

L’athlète suédois de l’année en titre a choisi de représenter la nation scandinave, dans laquelle il suscite beaucoup d’attention.

Récemment, dans le comté de Dalarna, ville d’où sa mère est originaire, un panneau portant son nom et de la taille de l’un de ses records mondiaux - 6,19m - a été érigé en son honneur à côté d’un monument local bien connu : le cheval de Dala.

Duplantis : « Un meilleur perchiste » après son opération à l’oeil

Une célébration grandiose d’un exploit remarquable par un athlète qui s’attèle à respecter une longue tradition familiale.

Son père était un perchiste de niveau international, tandis que ses frères Andreas et Antoine ont également pratiqué ce sport.

Mais seul le cadet des Duplantis, qui a découvert les joies du saut dès l’âge de quatre ans, s’est accroché aux perches.

Il s’est fait connaître du monde entier en sautant à plus de 5,90 m lors des Texas Relays organisés à Austin en 2017, à seulement 17 ans.

Depuis lors, il n’a cessé de placer la barre de plus en plus haut.

Il est dorénavant plus concentré et stable que jamais. Le perchiste vit désormais avec sa petite amie mannequin, Desiré Inglander.

Il aborde cette nouvelle saison avec une concentration au laser.

Duplantis a subi une opération des yeux au laser qui a changé sa vie et lui a « ouvert un tout nouveau monde ».

« Ma plus grande peur a toujours été d’avoir un problème avec mes lentilles de contact en plein milieu d’une compétition, surtout lors des grands championnats… Que je fasse tomber une lentille de contact ou autre chose. J’ai toujours eu cette idée en tête et elle me stressait. À la fin, c’est devenu une idée fixe et récurrente dans ma tête. De plus, je ne me suis jamais senti à l’aise avec des lentilles de contact, elles m’ont toujours un peu irrité les yeux », a-t-il confié à Aftonbaldet.

Avec un souci en moins à l’heure de rentrer sur la piste, il compte bien en profiter pour s’élever plus haut que jamais.

« Je pense que mon opération fera de moi un meilleur perchiste. Par-dessus tout, elle me débarrasse de mon inquiétude, de cette peur qu’il arrive quelque chose qui m’a toujours rongé de l’intérieur ».