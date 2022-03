Mollie Jepsen, deux médailles à Beijing 2022 après quatre années éprouvantes : « Je ne réalise pas encore »

Mollie Jepsen n’a pas de temps à perdre.

Quadruple médaillée paralympique à PyeongChang 2018 alors qu’elle n’avait que 18 ans, la skieuse alpine canadienne, née avec une malformation à la main gauche, a ajouté deux médailles à son palmarès lors des Jeux Paralympiques de Beijing 2022.

Mais entre les deux éditions des Jeux, il lui est arrivé pas mal de choses. Pour commencer, en septembre 2018 après les Jeux organisés en République de Corée, elle est prise de maux de ventre lors d’un stage au Chili. Elle croit alors avoir mangé quelque chose qui ne passe pas. Mais c’est plus grave que cela : on lui diagnostique la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique du tube digestif.

Étant donné qu’elle doit passer une grande partie de son temps à l’hôpital, elle rate la saison 2018-19 de Coupe du monde pour apprendre à contrôler sa maladie. « J’ai dû adopter une approche différente », déclarait-elle à paralympics.org. « J’étais plutôt anxieuse, mais plus trop maintenant. Le niveau de stress peut avoir de lourdes conséquences dans les maladies comme celle de Crohn. Je fais du yoga et de la méditation et ça se passe bien. »

Stop ou encore ?

Une fois sa maladie sous contrôle, elle fait son retour sur les pistes en janvier 2020. Là, en huit épreuves, elle termine sur cinq podiums, en super-G et slalom géant. Mais la pandémie de COVID-19 la stoppe dans son élan et lui fait manquer la fin de saison, ainsi que la suivante, 2020-21, les athlètes canadiens n’y ayant pas pris part.

La voilà donc rendue au mois de novembre 2021, au début de la saison 2021-22, à préparer les Jeux de République populaire de Chine après près de deux ans sans compétition. Mais cela n’a pas semblé la perturber.

Si elle ne finit pas le slalom géant du 24 novembre à Panorama (Canada), elle signe par la suite huit podiums en huit épreuves (super-G et géant) – dont deux victoires – avant de se rendre à Lillehammer pour les Championnats du monde. De Norvège, elle ramène deux médailles de bronze en descente et géant, et l’argent en super-G.

De quoi se mettre dans les meilleures conditions pour les Jeux de Pékin. Enfin… Si la pression ne la rattrape pas.

« En 2017, avant les Jeux, je n’étais jamais montée sur un podium et ça m’allait bien parce que je savais que j’en étais capable », expliquait la skieuse alpine de 22 ans en décembre 2021 à Pique News Magazine. « Aujourd’hui, je ne suis pas dans le même état d’esprit parce que j’ai atteint le top et je veux faire en sorte d’y rester. Il y a donc un peu plus de pression. »

Zen à Beijing 2022

Toutefois, cette pression, elle semble l’avoir balayée d’un revers de la main puisque sur les pistes chinoises, elle a remporté l’or en descente et l’argent géant.

« Ça a été très dur, il y a eu des hauts et des bas, mais j’ai pu passer beaucoup de temps à la maison, à m’entraîner et à essayer de me focaliser sur ma santé mentale et physique et ça a été bénéfique », déclarait-elle à Olympics.com le 5 mars après avoir été sacrée en descente.

« J’ai consacré énormément de temps et d’efforts à progresser en géant donc je suis super contente que ça m’ait réussi aujourd’hui », ajoutait-elle après sa deuxième place en slalom géant le 11 mars, elle qui avait pris la sixième place en super-G le 6 mars avant de ne pas finir le super combiné le lendemain.

« Parfois, j’ai un blocage mental et je ne me pousse pas à 100 % parce que j’ai un peu peur de tomber et de ne pas finir la course. »

Cette fois, pas de DNF mais une médaille d’argent qui est venue s’ajouter à son titre paralympique, le deuxième de sa carrière. « Je ne crois pas avoir encore réalisé. Non, c’est clair, je ne réalise pas encore. »

Après avoir fait l’impasse sur le slalom du 12 mars, elle va peut-être enfin pouvoir prendre le temps de comprendre ce qu’il vient de se passer lors de cette dernière semaine après quatre années plus qu’éprouvantes. « J’ai hâte de passer les prochains jours à me détendre et de revoir mes proches pour partager tout ça avec eux », conclut-elle.