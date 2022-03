Avant Milano Cortina 2026 : le rêve du para hockeyeur italien Andrea Macrì

Il ne reste que 11 secondes de jeu dans le temps réglementaire.

Andrea Macrì a la possibilité d’égaliser dans un match de barrage de para hockey sur glace tendu face à la République tchèque aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022.

Il marque un but d’anthologie !

L’Italie finit par s’imposer 4-3 après prolongation pour décrocher la cinquième place du tournoi. C’est l’équipe européenne la mieux classée de la compétition.

Andrea aimerait récolter les fruits de ce succès lors de la prochaine édition des Jeux Paralympiques d’hiver qui seront organisés dans son pays, Milano Cortina 2026.

« Je suis de nature à en vouloir plus », a-t-il dit à Olympics.com. « Chaque jour, j’en veux plus que le précédent. Et maintenant, j’espère vraiment que quelqu’un va faire son boulot. On a besoin d’aide de la part de tout le monde. On doit trouver des joueurs. On doit pouvoir s’entraîner. On doit pouvoir participer à des tournois. »

« Ce n’est qu’à ce moment-là qu’on pourra parler de quelque chose de plus beau qu’une cinquième place. »

Andrea Macrì après avoir marqué un but à Beijing 2022 Photo de Steph Chambers/Getty Images

Milano Cortina 2026 : À quoi s’attendre aux prochains Jeux Paralympiques

À Beijing 2022, la République populaire de Chine, pays hôte, a réalisé un tournoi de para hockey sur glace de toute beauté, avec une médaille de bronze à la clé. Andrea aimerait que l’Italie prenne exemple.

« Disputer les Jeux Paralympiques dans ton pays, ça doit être l’une des plus belles expériences pour les jeunes en situation de handicap, le moyen de montrer leur handicap au monde entier. »

« Peut-être qu’ils joueront la finale. Je pense que c’est le plus bel objectif. C’est mon rêve et j’espère que ce rêve deviendra vite réalité. »

Toutefois, les écarts restent gigantesques. Par exemple, la Chine a battu l’Italie 6-0 à Beijing 2022, et les États-Unis ont battu la Chine 11-0. Il va falloir quatre années de préparation intense pour pouvoir figurer dans cette finale à Milan.

Mais Andrea Macrì est un homme extraordinaire. Et l’Italie est aussi connue pour produire de grands moments sportifs, en particulier en para hockey sur glace.

Andrea Macrì et l'Italie face à la République tchèque à Beijing 2022 Photo de Steph Chambers/Getty Images

L’accident d’Andrea Macrì à l’école

Andrea a vu sa vie changer du tout au tout à l’âge de 17 ans. Le vent soufflait dehors. Macrì, lui, faisait sa pause à l’intérieur d’une classe au lycée. Mais la plomberie de l’immeuble n’a pas tenu le coup face aux rafales de vent et le plafond s’est écroulé sur Andrea, l’atteignant à la colonne vertébrale. Il a été opéré trois fois, nécessitant ensuite deux années en fauteuil roulant. Il a dû souffler ses 18 bougies à l’hôpital.

Il a fini par se reconstruire et être suffisamment fort pour reprendre le sport. Il s’est essayé à différentes disciplines, comme l’escrime fauteuil, le para aviron et le tennis fauteuil. Mais il a trouvé sa véritable vocation dans le para hockey sur glace.

« Je ne connais aucun autre sport paralympique qui propose ce genre d’énergie et d’adrénaline », explique Andrea. « Dans notre sport, quand tu t’assoies sur la luge, l’intérieur est plutôt large. Il faut tout de suite comprendre comment se déplacer, et comment ne pas tomber sur la glace. Au cours de ma carrière, j’ai vu pas mal de gars essayer ce sport, mais ne pas être contents de tomber. »

Andrea Macrì discute en exclusivité avec Olympics.com

La légende qui a lancé le para hockey sur glace en Italie

Avant Macrì, un autre Andrea s’est créé des liens forts avec le para hockey sur glace en Italie. Andrea ‘Ciaz’ Chiarotti nous a quittés en 2018, mais c’est sa détermination et son esprit positif qui ont permis à son pays de monter une équipe pour Turin 2006.

« On s’entendait très bien. On est allés en vacances au Cambodge ensemble. Il était plus âgé que moi. Ce n’était pas comme un père pour moi, mais plutôt comme un frère. »

Le fameux sourire d'Andrea Chiarotti Photo de Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Ciaz est parti étudier la discipline en Norvège. C'est là qu'il a réussi à trouver le matériel nécessaire afin que l’équipe puisse disputer les Jeux Paralympiques pour la première fois. Il a fallu beaucoup d’efforts pour apprendre à évoluer sur la scène internationale, mais aussi beaucoup de lourdes défaites.

« Il souriait tout le temps. Je me souviens que même si on perdait 10-0, il souriait parce qu’il était fier d’être là. Il était fier d’être là avec nous. »

Aujourd’hui, l’équipe voyage avec une plaque en son honneur. « On l’emmène avec nous partout, dans toutes les compétitions, dans les vestiaires pour nous souvenir de positiver, tout simplement. »

Declan Farmer fut l'un des meilleurs joueurs des USA à Beijing 2022 Photo de Steph Chambers/Getty Images

Italie : L’analyse des États-Unis et de la Chine

Le positivisme, c’est bien, mais les bons résultats, c’est pas mal aussi. Et l’Italie a besoin de joueurs de qualité pour se frotter aux meilleures équipes de la planète. L’Américain Declan Farmer estime que les Jeux à domicile sont l’occasion idéale pour faire grandir le sport dans ce pays.

« La République de Corée est montée sur le podium à PyeongChang 2018, et maintenant, la Chine est allée en demi-finales pour ses débuts paralympiques. Je pense qu’il faut donc investir dans la jeunesse, attirer plus de monde. Il y a de grands joueurs en équipe d’Italie, mais beaucoup d’anciens. Il faut simplement investir à la base. Je pense que notre succès au fil des années repose en grande partie sur ça. »

« La plupart de nos joueurs ont passé du temps dans les équipes de jeunes et ont participé aux stages nationaux de jeunes pendant l’été. Je pense que si l’Italie investit davantage là-dedans, elle trouvera le succès. »

Cui Yutao félicite l'Italie pour sa combativité à Beijing 2022 Photo de Steph Chambers/Getty Images

Cui Yutao, le capitaine de l’équipe de Chine, avoue que le 6-0 infligé à l’Italie à Beijing 2022 ne reflète pas entièrement la physionomie du match.

« C’est une équipe très coriace, en réalité. Elle est combative et rapide sur la glace. Elle a fait un bon boulot. »

« C’est une équipe qu’il ne faut surtout pas sous-estimer. Elle présente ses avantages. Peut-être que la Chine détenait tous les atouts cette fois et peut-être que la Chine est légèrement meilleure que l’Italie en ce moment. »

Les pizzas et du bon temps à Milano Cortina 2026

En tant que pays hôte, l’Italie est sûre de participer au tournoi de para hockey sur glace à Milano Cortina 2026, mais Andrea se montre réaliste quant aux chances de son pays : si aucun investissement n’est réalisé dans les infrastructures, ce sera dur.

« On vient de livrer un très beau tournoi à Beijing 2022. C’était inattendu parce qu’on est arrivé ici avec beaucoup de difficultés. On savait, et on sait toujours, qu’on n’était pas prêt pour ce niveau. »

Andrea Macrì à Beijing 2022 Photo de Steph Chambers/Getty Images

Alors que la qualification pour le tournoi paralympique est déjà acquise, Andrea est impatient de montrer les plus beaux côtés de son pays aux participants paralympiques.

« Je m’imagine déjà au village, en train de manger des vrais pizzas… J’aimerais dire à toute personne qui aimerait participer de foncer ! Mais si vous n’êtes pas athlète et si vous voulez juste profiter de l’ambiance olympique et paralympique, joignez-vous à nous. Suivez-nous. »

« Je pense que Milano Cortina 2026 sera formidable. Je n’ai rien contre Beijing 2022, PyeongChang 2018 ou Sotchi 2014, mais c’est mon pays. Donc j’ai vraiment hâte que ça arrive. »

On sentirait presque déjà la pizza fraîchement sortie du four. Le compte à rebours est lancé !