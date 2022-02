Une Mikaela Shiffrin courageuse déclare : « J’ai gagné dans ma carrière et je vais encore gagner »

Les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 n’ont pas été ceux que la star du ski alpin Mikaela Shiffrin avait imaginé. Elle sera la première à vous le dire.

La championne de 26 ans s’est présentée au rendez-vous de Pékin en tant que double championne olympique et 73 fois vainqueur d’une épreuve de Coupe du monde, avec notamment un record de 47 victoires en slalom.

Mais en République populaire Chine, elle n'a pas terminé trois courses sur les cinq départs pris. Et dans les deux courses où elle a franchi la ligne d’arrivée, elle s’est classée neuvième (Super-G)- et dix-huitième (descente).

C’était l’un de ces rares moments où l’une des sportives les plus décorées de tous les temps a semblé peiné dans ce qui lui était si facile.

« Vous pouvez échouer sans que ce soit un échec », a déclaré Shiffrin à Olympics.com dans une interview.

Du soutien de Simone Biles

Ces mots sont renforcés par le soutien de personnes comme la septuple médaillée olympique de gymnastique artistique Simone Biles qui, à l’instar de Shiffrin, a repoussé les limites de son sport.

« C’est fou de recevoir de la reconnaissance de la part de Simone, parce que pour moi, elle est tellement au-dessus de tout ça, c’est juste un athlète de rêve », déclare Shiffrin, au sujet du soutien que Biles lui a apporté sur les réseaux sociaux tout au long des Jeux. « Et le fait qu’elle ait dit ‘Tu restes l’une des plus grandes athlètes au monde et les Jeux Olympiques n’ont rien changé à cela’ signifie beaucoup à mes yeux ».

Biles a abordé les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de l’été dernier avec des attentes tout aussi élevées que celles de Shiffrin. Avec pas moins de cinq potentielles médailles d’or, elle a vécu ce que les gymnastes appellent des ‘twisties’, instants où la connexion entre l’esprit et le corps commence à se rompre. Biles n’était alors plus capable d’exécuter les mouvements qu’elle avait rendus célèbres dans ce sport.

Elle s’est ainsi retirée de quatre finales en individuel afin de donner la priorité à sa santé mentale, avant de renouer avec la compétition l’ultime soir pour remporter le bronze de la poutre.

Pour Shiffrin, les agissements de Biles à Tokyo et le soutien qu’elle lui a apporté à Pékin montrent ce que l’avenir peut réserver à la skieuse alors que le temps file.

« Elle a un peu plus de distance par rapport à Tokyo et a connu de grandes expériences plus récemment », a déclaré Shiffrin. « Et j’imagine qu’elle commence à se dire ‘Vous savez quoi ? Aussi horrible que ce moment ait pu être, ce n’était pas… Ce n’était pas si grave. Ce n’est pas la pire chose qui me soit arrivée dans ma carrière’. Car beaucoup de gens ont considéré que c’était d’une certaine façon la meilleure chose qui soit arrivée dans sa carrière et comment cela a donné à tant d’autres personnes dans le monde la chance d’être juste un peu plus vulnérable ».

Shiffrin : « J’ai gagné dans ma carrière et je vais encore gagner »

Même quelques jours après les Jeux d’hiver 2022, Shiffrin voit du positif dans ce qui était sur le moment une pure déception.

« J’ai gagné dans ma carrière et je vais encore gagner, et ironiquement, je vais gagner grâce au ski que j’ai pratiqué ces deux dernières semaines pendant que nous étions ici », a-t-elle poursuivi. « C’est l’un des meilleurs skis que j’ai jamais pratiqué. Même les premiers virages que j’ai pris dans les courses techniques font partie des meilleures virages avec lesquels j’ai commencé une course, avec l’intensité et la mentalité que je dois adopter pour avoir une chance de monter sur le podium et de gagner des courses ».

Cela pourrait commencer dès la semaine prochaine, car la saison de Shiffrin est loin d’avoir touché à sa fin. Elle prend désormais la direction de l’Europe pour reprendre la Coupe du monde.

Pour autant, elle n’idéalise pas son expérience et n’a pas peur d’admettre que la déception est encore vive.

« Nous sommes ici car nous sommes compétitives et nous travaillons quotidiennement pour un objectif. Nous voulons gagner, et cela fait mal quand ce n’es pas le cas, surtout quand on a l’impression d’avoir tout donné, mais que ça n’a pas été suffisant », a concédé Shiffrin. « Ça pique ».

L'Américaine Mikaela Shiffrin skie durant le quart de finale de l'épreuve parallèle en équipe mixte Photo de 2022 Getty Images

Le chagrin, « peut-être la seule chose qui pouvait me préparer »

Mais la perspective a changé avec la perte soudaine de son père, Jeff, en février 2020. Le deuil cède la place au changement.

« Je pense que mon coeur sait que les priorités sont les mêmes avec une entorse, c’était peut-être la seule chose qui pouvait me préparer à une partie de la déception que j’ai ressentie durant ces Jeux », a-t-elle avoué. « Mais en même temps, quand vous remettez la priorité sur vous, c’est aussi... C’est comme si je n’avais jamais accepté l’idée que je puisse échouer plusieurs fois dans une course avec cette perte (de mon père), et je ne l’ai jamais fait, c’est juste… Ce n’était même pas une possibilité ».

« Mais cette fois-ci, je me suis dit ‘Bon, je me lance, et le pire qui puisse arriver, je suppose, c’est que je ne termine pas », a-t-elle conclu. « Et je suis prête à prendre ce risque car c’est loin d’être la pire des choses qui puisse m’arriver dans la vie ».

Une leçon apprise, couramment exposée à la face du monde à Pékin.