Shiffrin, Worley et Vlhová vont manquer le slalom parallèle de Lech/Zürs 

Mikaela Shiffrin ne participera pas au slalom parallèle prévu à Lech/Zürs le 13 novembre. Mike Day, l'entraîneur de la double championne olympique, a confirmé l'information à l'AFP ce lundi 8 novembre.

Si la deuxième course de la Coupe du monde de ski alpin n'était pas un rendez-vous majeur dans la saison de l'Américaine, une blessure contractée lors du slalom géant de Sölden a confirmé son absence dans la station autrichienne. Lors de l'ouverture de la saison, la native du Colorado avait pris la tête du classement général de la Coupe du monde avec la 70e victoire de sa carrière à ce niveau.

La semaine dernière, Mikaela Shiffrin avait confirmé qu'elle n'avait pas été en mesure de skier depuis le 23 octobre. Cette annonce avait jeté le doute sur le calendrier de ses prochaines échéances.

Son entraîneur a tout de même tenu à préciser que l'état de la skieuse s'améliore.

« Mikaela progresse mais elle n'a pas eu l'occasion de beaucoup s'entraîner jusqu'à aujourd'hui », a expliqué l'entraîneur.

« C'est un problème qui est survenu à Sölden et malheureusement, elle n'a pas pu le supporter à la reprise de l'entraînement après la course. Depuis, elle est concentrée sur son traitement et a tenté de reprendre le ski mais ça n'a pas marché. L'évolution est quand même positive. »

L'Américaine espère être rétablie pour les deux slaloms qui sont prévus à Levi en Finlande les 20 et 21 novembre prochains.

Elle ne sera pas la seule favorite aux podiums olympiques à zapper le slalom parallèle de Lech/Zürs. Petra Vlhova, victorieuse dans la station autrichienne l'an passé, et Tessa Worley, médaillée de bronze aux Championnats du monde 2021 en slalom parallèle, ont aussi décidé de faire l'impasse. La Slovaque et la Française veulent se concentrer sur les prochaines manches de la Coupe du monde et notamment le début des épreuves de vitesse.

Aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 où Mikaela Shiffrin compte participer à toutes les épreuves de ski alpin, la compétition féminine débutera le 7 février 2022 avec le slalom géant.