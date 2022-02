Mikaël Kingsbury, ou la promesse du petit garçon devenu super-héros

On se croirait presque au cinéma, au début d'un film de super héros.

Lorsqu'il avait 9 ans, Mikael Kingsbury a regardé, bouche bée, l'un des héros du ski de son enfance, le Finlandais Janne Lahtela, remporter l'or en bosses aux Jeux de Salt Lake City 2002. À ce moment précis, dans la maison familiale de Sainte-Agathe-des-Monts, à une centaine de kilomètres de Montréal (Québec), il a pris un stylo et un bout de papier et a écrit un mantra.

Je gagnerai, a-t-il alors griffonné, à côté d'un dessin qu'il avait fait des anneaux olympiques, avant de le coller au mur au-dessus de son lit.

« En fait, c'est toujours là-haut chez mes parents », en sourit Kingsbury dans une interview exclusive accordée à Olympics.com, en repensant à ces mots. Avec le recul, ces quatre syllabes prennent aujourd’hui l’allure d’une prophétie. « J'ai pensé enlever le papier. Je ne le ferais peut-être jamais, ou peut-être quand je prendrai ma retraite. Mais c'est toujours ce que je veux en ce moment, donc finalement c’est bien que ça reste là. »

Le Québécois a remporté l'or olympique à PyeongChang 2018, « un rêve devenu réalité » et « le plus beau jour » de sa vie selon ses propres mots, après avoir décroché l'argent à Sotchi 2014 alors qu'il avait à peine 20 ans.

Promesse tenue donc, envers le petit garçon de neuf ans qu’il était. Ce petit garçon serait « extrêmement fier » du Kingsbury d’aujourd’hui, 20 ans tard, insiste l'athlète. La promesse était en effet sérieuse. Très sérieuse. Mais le Canadien ne s'est pas arrêté là. Car gagner, chez Mikaël Kingsbury, c’est une seconde nature.

Il a pulvérisé les records du ski acrobatique. Ses réalisations font incontestablement de lui, le plus grand athlète de ski de bosses de l'histoire. Il est le Michael Jordan du ski acrobatique, ou le Lionel Messi, le Michael Phelps, si vous préférez.

Il est tout simplement le meilleur athlète à avoir foulé une piste de ski acrobatique. Et le 14 janvier 2022, grâce à une médaille d'argent à Deer Valley, il est monté sur son 101e podium. Une statistique vertigineuse, même selon ses propres normes stratosphériques.

« C'est une étape importante », confie Mikael Kingsbury. Le Canadien reste toujours humble, un sacré défi lorsqu'on règne sur son sport depuis l'âge de 17 ans, après avoir été nommé recrue de l'année sur le circuit mondial (en 2009).

« Je n'ai sérieusement jamais pensé que j'arriverais jusqu’ici, surtout quand j'ai commencé », a déclaré Kingsbury, en repensant aux débuts de sa carrière sans égal. « Le simple fait d'atteindre 100 départs en coupe du monde, c’est énorme. C’est un record qui sera très difficile à battre. »

L'amour du métier

Ne voyez aucune prétention derrière cette dernière affirmation, mais simplement un fait. Kingsbury n'est pas torturé par sa volonté de dominer ce sport. Il ne souffre pas de ses médailles, dont 71 sur 101 sont en or.

« J'aime ce que je fais, cela rend les choses plus facile », précise-t-il en souriant. « Si vous aimez cuisiner des gâteaux et que vous en faites beaucoup, à un moment donné, vous allez peut-être cuisiner le meilleur gâteau du monde. »

L'amour de Kingsbury pour son sport remonte à l'époque où il a décidé d'écrire ce petit mot et de l'accrocher au mur. Et même plus loin que ça. Le Canadien est né en 1992, la première année où les bosses ont été intégrées aux Jeux Olympiques, et d'aussi loin qu'il se souvienne, il a été fasciné par la discipline et ses grands champions.

Mikaël Kingsbury à PyeonngChang 2018. Photo de 2018 Getty Images

« Enfant, j'avais beaucoup d'idoles. Des modèles auxquels je voulais ressembler ». Il pense à Lahtela, qui l'a si profondément inspiré aux Jeux de Salt Lake City, mais aussi à son idole d'enfance Jean-Luc Brassard, au champion olympique de 1992, le Français Edgar Grospiron, ou encore au pionnier américain Jonny Moseley. Ainsi qu'à tous les autres héros d'un sport né dans les années 1960, de la volonté des skieurs de multiplier les horizons.

« Je voulais sauter comme ce gars, je voulais être rapide comme celui-là, être fluide comme un autre », se souvient Kingsbury « Je voulais en quelque sorte les mélanger tous et… être comme le meilleur athlète du monde. Je voulais prendre de petites parties de toutes mes idoles. »

Phénomène précoce

Né et élevé dans la province francophone du Québec, près de Montréal, il n'a pas fallu longtemps à Kingsbury pour commencer à développer son talent. Il a commencé à monter sur les podiums de la Coupe du monde alors qu'il était encore adolescent.

Il a fait ses débuts olympiques à Sotchi où il a remporté l'argent derrière son coéquipier canadien Alexandre Bilodeau. Et les honneurs ont commencé à tomber : son nom a rapidement été donné au gymnase de son lycée !

Entre ses débuts olympiques en 2014 et les Jeux de PyeongChang, Kingsbury a littéralement régné sur son sport. Il a bouleversé sa discipline au moment où il est arrivé en République de Corée en 2018 en tant que favori pour l'or.

Malgré une immense pression, il a réussi à conquérir la couronne qu'il visait depuis qu'il était un garçon. Aujourd’hui encore, dans des limites du raisonnable, il compte toujours sur ces papillons dans l'estomac pour rester concentré « dans l'instant ».

« Je skie mieux quand je suis nerveux, parce que je suis vraiment concentré et concerné par mon ski. Je pense qu’il faut ressentir ces papillons dans l’estomac pour être à son meilleur. »

Ces moments de stress utiles demeurent donc, même si le Canadien s'est promis en 2018 qu’après avoir gagné les Jeux Olympiques, il n'aurait plus jamais à être nerveux pour une épreuve.

En tous cas, l’athlète de 29 ans a encore trouvé le bon dosage le 3 février, au Genting Snow Park, lorsqu'il a gardé une ligne serrée, skié vite, et survolé parfaitement les obstacles lors du premier tour de qualification de Beijing 2022. Comme on pouvait s'y attendre, Kingsbury a pris la première place. Il a toutes les cartes en mains pour conserver son titre de champion olympique, un exploit uniquement réussi par son compatriote Alexandre Bilodeau.

Le King veut conserver sa couronne

« J'aime bien cette expression », admet-il lorsque on lui parle de conserver sa couronne. Dans son camp d'entraînement pour Beijing 2022, à Apex, en Colombie-Britannique, l’athlète a peaufiné sa préparation pour les Jeux Olympiques d’hiver.

Mais ce champion incontesté de son sport n'a rien à prouver. « Je l'ai déjà fait et je crois que lorsque vous avez fait quelque chose une fois, vous pouvez le refaire », a déclaré Kingsbury, qui skie à ses troisièmes Jeux Olympiques après s'être remis d'une fracture du dos contractée en décembre 2020. « La première blessure majeure » de sa carrière l’a privée de toute une saison de Coupe du monde, mais elle l'a également aidé à « en apprendre beaucoup sur lui-même. »

« J'ai les compétences, j’ai les clefs, j'ai tout pour garder ce titre. Mais si je me focalise trop sur le fait d'essayer de gagner, cela deviendra plus difficile. Je vais me concentrer sur les détails et quand je fais ça, généralement je skie de mon mieux », a ajouté Kingsbury.

La promesse écrite il y a 20 ans reste donc toujours d’actualité. Je gagnerai.

« C'était juste le rêve de ce petit garçon », a conclu le Québécois, qui a souvent essayé de se souvenir plus clairement de ce qui l'a poussé à écrire cette note ce jour d'hiver, il y a 20 ans. « C'est fou d’avoir réalisé ce que j’ai écrit et de poursuivre ce rêve encore aujourd’hui. »